Шоколадное печенье на сковороде: ленивый рецепт, который понравится всем

7 июля 2021 , 16:58
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Источник:

GQ

Если так исторически сложилось, что у тебя нет духовки, то этот рецепт шоколадного печенья именно для тебя. Для его приготовления тебе понадобится сковорода. Гарантируем, что тебе понравится!

Печенье размера XL – правильный выбор для тех, кто не очень дружит с духовкой. Вооружись сковородой и айда с нами готовить шоколадное печенье, рецептом которого поделилась Сабрина Фауд-Роли в своей кулинарной книге.

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Шоколадное печенье на сковороде

  • Размер сковороды: 25 сантиметров
  • Порции: на 6 человек
  • Приготовление: 30 минут

Ингредиенты:

  • 150 граммов муки
  • 50 граммов сахара
  • 25 граммов ванильного сахара
  • 1 чайная ложка разрыхлителя
  • 1 яйцо
  • 100 граммов сливочного масла
  • 10 граммов какао-порошка
  • 50 граммов измельченного шоколада


Шоколадное печенье на сковороде очень легко готовить / Фото Akiko Ida

Приготовление печенья на сковороде:

  1. Перемешай муку, разрыхлитель, какао и сахар.
  2. На сковороде растопи масло на очень слабом огне. Затем, выключив огонь, добавь яйцо и хорошо перемешай.
  3. На очень слабом огне добавь в смесь сухие ингредиенты, перемешай до получения однородной текстуры.
  4. Жарь 10 минут. Затем россыпь на тесто кусочки шоколада. Накрой крышкой и жарь еще 5 минут.
  5. Дай печенью остыть в течение 15 минут, и только после этого можешь подавать его.
  6. Приятного тебе аппетита!

Приготовь крутое печенье на сковороде. Удиви не только себя, но и своих друзей. Гарантируем, что это будет твой любимый десерт.

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Автор: Назарій Лазур