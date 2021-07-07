Шоколадное печенье на сковороде: ленивый рецепт, который понравится всем

Если так исторически сложилось, что у тебя нет духовки, то этот рецепт шоколадного печенья именно для тебя. Для его приготовления тебе понадобится сковорода. Гарантируем, что тебе понравится!

Печенье размера XL – правильный выбор для тех, кто не очень дружит с духовкой. Вооружись сковородой и айда с нами готовить шоколадное печенье, рецептом которого поделилась Сабрина Фауд-Роли в своей кулинарной книге.

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Шоколадное печенье на сковороде

Размер сковороды: 25 сантиметров

25 сантиметров Порции: на 6 человек

на 6 человек Приготовление: 30 минут

Ингредиенты:

150 граммов муки

50 граммов сахара

25 граммов ванильного сахара

1 чайная ложка разрыхлителя

1 яйцо

100 граммов сливочного масла

10 граммов какао-порошка

50 граммов измельченного шоколада



Шоколадное печенье на сковороде очень легко готовить / Фото Akiko Ida

Приготовление печенья на сковороде:

Перемешай муку, разрыхлитель, какао и сахар. На сковороде растопи масло на очень слабом огне. Затем, выключив огонь, добавь яйцо и хорошо перемешай. На очень слабом огне добавь в смесь сухие ингредиенты, перемешай до получения однородной текстуры. Жарь 10 минут. Затем россыпь на тесто кусочки шоколада. Накрой крышкой и жарь еще 5 минут. Дай печенью остыть в течение 15 минут, и только после этого можешь подавать его. Приятного тебе аппетита!

Приготовь крутое печенье на сковороде. Удиви не только себя, но и своих друзей. Гарантируем, что это будет твой любимый десерт.

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