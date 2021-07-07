Шоколадне печиво на сковороді: лінивий рецепт, який сподобається усім

Якщо так історично склалося, що у тебе немає духовки, то цей рецепт шоколадного печива саме для тебе. Для його приготування тобі знадобиться сковорода. Гарантуємо, що тобі сподобається!

Печиво розміру XL – правильний вибір для тих, хто не дуже товаришує з духовкою. Озбройся пательнею та гайда разом з нами готувати шоколадне печиво, рецептом якого поділилася Сабріна Фауд-Ролі у своїй кулінарній книзі.

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Шоколадне печиво на сковороді

Розмір пательні: 25 сантиметрів

25 сантиметрів Порції: на 6 осіб

на 6 осіб Приготування: 30 хвилин

Інгредієнти:

150 грамів борошна

50 грамів цукру

25 грамів ванільного цукру

1 чайна ложка розпушувача

1 яйце

100 грамів вершкового масла

10 грамів какао-порошку

50 грамів подрібненого шоколаду



Шоколадне печиво на пательні дуже легко готувати / Фото Akiko Ida

Приготування печива на пательні:

Змішай борошно, розпушувач, какао та цукор. На сковороді розтопи масло на дуже слабкому вогні. Потім, вимкнувши вогонь, додай яйце та добре змішай. На дуже слабкому вогні додай у суміш сухі інгредієнти, перемішай до отримання однорідної текстури. Смаж 10 хвилин. Потім розсип на тісто шматочки шоколаду. Накрий кришкою та смаж ще 5 хвилин. Дай печиву охолонути протягом 15 хвилин, і лише після цього можеш викладати його. Смачного!

Приготуй круте печиво на сковороді. Здивуй не лише себе, а й своїх друзів. Гарантуємо, що це буде твій улюблений десерт.

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