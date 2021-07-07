Шоколадне печиво на сковороді: лінивий рецепт, який сподобається усім
Джерело:GQ
Якщо так історично склалося, що у тебе немає духовки, то цей рецепт шоколадного печива саме для тебе. Для його приготування тобі знадобиться сковорода. Гарантуємо, що тобі сподобається!
Печиво розміру XL – правильний вибір для тих, хто не дуже товаришує з духовкою. Озбройся пательнею та гайда разом з нами готувати шоколадне печиво, рецептом якого поділилася Сабріна Фауд-Ролі у своїй кулінарній книзі.
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Шоколадне печиво на сковороді
- Розмір пательні: 25 сантиметрів
- Порції: на 6 осіб
- Приготування: 30 хвилин
Інгредієнти:
- 150 грамів борошна
- 50 грамів цукру
- 25 грамів ванільного цукру
- 1 чайна ложка розпушувача
- 1 яйце
- 100 грамів вершкового масла
- 10 грамів какао-порошку
- 50 грамів подрібненого шоколаду
Шоколадне печиво на пательні дуже легко готувати / Фото Akiko Ida
Приготування печива на пательні:
- Змішай борошно, розпушувач, какао та цукор.
- На сковороді розтопи масло на дуже слабкому вогні. Потім, вимкнувши вогонь, додай яйце та добре змішай.
- На дуже слабкому вогні додай у суміш сухі інгредієнти, перемішай до отримання однорідної текстури.
- Смаж 10 хвилин. Потім розсип на тісто шматочки шоколаду. Накрий кришкою та смаж ще 5 хвилин.
- Дай печиву охолонути протягом 15 хвилин, і лише після цього можеш викладати його.
- Смачного!
Приготуй круте печиво на сковороді. Здивуй не лише себе, а й своїх друзів. Гарантуємо, що це буде твій улюблений десерт.
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