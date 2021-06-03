Что такое сингапурский поцелуй: как выполнить сексуальную практику, которая сведет с ума

Говорят, сингапурский поцелуй получил свое название от способности женщины (которая жила в этой стране более 3000 лет назад) приносить удовольствие только с помощью сокращений своего влагалища. Поэтому было бы странно не рассказать об этой сексуальной практике, которая позволит вам обоим получить максимум удовольствия от секса!

Конечно же, сложно проверить, была ли на самом деле эта женщина. Но понятно, что эта интересная способность, которой она якобы владела, связанная с сексуальной техникой тантры и Камасутры. Она веками практиковалась в Таиланде или Японии, прежде чем достигла Запада. И мы убеждены, что о ней ты еще не слышал.

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Что такое сингапурский поцелуй?

Если упростить, то сингапурский поцелуй состоит из повторяющихся сокращений мышц влагалища, когда твой пенис находится внутри партнерши. Это вызывает своего рода массаж и ощущение сосания, которое, если все сделано правильно, может принести огромное удовольствие обоим партнерам.



Сингапурский поцелуй состоит из повторяющихся сокращений мышц влагалища / Фото Unsplash

Чтобы практиковать сингапурский поцелуй, женщине нужно держать в тонусе тазовое дно. Это можно сделать благодаря выполнению упражнений Кегеля. О них мы расскажем далее.

Как тренировать тазовое дно?

И у мужчин, и у женщин упражнения Кегеля выполняются одинаково. Они очень простые и могут выполняться практически в любой ситуации, хотя лучше, конечно же, сидеть. Для этого необходимо делать такие же движения тазовым дном, будто ты пытаешься остановить отток мочи.

Эксперты рекомендуют начинать примерно с 20 повторений 3 раза в день. Со временем ты увидишь, что сила в этой области будет больше. Это позволит увеличить количество повторений и сеансов. А также окажет положительное влияние на интимную жизнь.

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Как практиковать сингапурский поцелуй?

Когда мышцы тазового дна женщины находятся в идеальной форме, лучший способ практиковать сингапурский поцелуй – лежать неподвижно. Твоя партнерша должна сесть на тебя так, будто вы планируете заниматься сексом в позиции всадница. Остальное за мышцами ее тазового дна.

Сингапурский поцелуй можно сочетать с сокращением мышц живота, легким проникновением, глубоким проникновением, движениями бедра и так далее. Одним словом, все, что подсказывает тебе фантазия.



Инициативу во время сингапурского поцелуя должна брать на себя партнерша / Фото Unsplash

Польза сингапурского поцелуя для здоровья

Поскольку для его выполнения требуется интенсивная работа мышц тазового дна, эта практика очень полезна для сексуального здоровья женщины. Она усиливает и облегчает оргазмы, а также улучшает вырабатывание естественной смазки, а также эластичность.

Он также полезен и для мужчин с проблемами преждевременной эякуляции или эректильной дисфункцией. И здесь все логично, ведь медленное и длительное возбуждение помогает контролировать эти проблемы.

Поэтому мы рекомендуем попробовать сингапурский поцелуй. Он однозначно подарит незабываемые ощущения как тебе, так и твоей партнерше!

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