Що таке сінгапурський поцілунок: як виконати сексуальну практику, яка зведе з розуму

Кажуть, сінгапурський поцілунок отримав свою назву від здатності жінки (котра жила у цій країні понад 3000 років тому) приносити задоволення лише за допомогою скорочень своєї піхви. Тож було б дивно не розповісти про цю сексуальну практику, яка дозволить вам обом отримати максимум задоволення від сексу!

Звичайно ж, складно перевірити, чи існувала насправді ця жінка. Але зрозумілим є те, що ця цікава здатність, якою вона буцімто володіла, пов'язана з сексуальною технікою тантри та Камасутри. Вона століттями практикувалася у Таїланді або Японії, перш ніж досягла Заходу. І ми переконані, що про неї ти ще не чув.

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Що таке сінгапурський поцілунок?

Якщо спростити, то сінгапурський поцілунок складається з повторюваних скорочень м'язів піхви, коли твій пеніс перебуває всередині партнерки. Це викликає свого роду масаж і відчуття смоктання, яке, якщо все зроблено правильно, може принести неабияке задоволення обом партнерам.



Сінгапурський поцілунок складається з повторюваних скорочень м'язів піхви / Фото Unsplash

Щоб практикувати сінгапурський поцілунок, жінці потрібно тримати у тонусі тазове дно. Це можна зробити завдяки виконанню вправ Кегеля. Про них ми розповімо далі.

Як тренувати тазове дно?

І в чоловіків, і в жінок вправи Кегеля виконуються однаково. Вони дуже прості та можуть виконуватися практично у будь-якій ситуації, хоча найкраще, звичайно ж, сидіти. Для цього необхідно робити такі ж рухи тазовим дном, ніби ти намагаєшся зупинити відтік сечі.

Експерти рекомендують починати приблизно з 20 повторень 3 рази на день. З часом ти побачиш, що сила у цій області буде більшою. Це дозволить збільшити кількість повторень та сеансів. А також матиме позитивний вплив на інтимне життя.

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Як практикувати сінгапурський поцілунок?

Коли м'язи тазового дна жінки перебувають в ідеальній формі, найкращий спосіб практикувати сінгапурський поцілунок – лежати непорушно. Твоя партнерка повинна сісти на тебе так, ніби ви плануєте займатися сексом у позиції вершниця. Решта за м'язами її тазового дна.

Сінгапурський поцілунок можна поєднувати зі скороченням м'язів живота, легким проникненням, глибшим проникненням, рухами стегна і так далі. Одним словом, усе, що підказує тобі фантазія.



Ініціативу під час сінгапурського поцілунку повинна брати на себе партнерка / Фото Unsplash

Користь сінгапурського поцілунку для здоров'я

Оскільки для його виконання потрібна інтенсивна робота м'язів тазового дна, ця практика дуже корисна для сексуального здоров'я жінки. Вона підсилює та полегшує оргазми, а також покращує природнє змащення та еластичність.

Він також корисний і для чоловіків з проблемами передчасної еякуляції або еректильною дисфункцією. І тут усе логічно, адже повільне та тривале збудження допомагає контролювати ці проблеми.

Тож ми рекомендуємо спробувати сінгапурський поцілунок. Він однозначно подарує незабутні відчуття як тобі, так і твоїй партнерці!

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