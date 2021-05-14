Опрос, в котором приняли участие более 3000 женщин в возрасте от 18 до 93 лет в США, направленный на то, чтобы выяснить, как женщины получают больше удовольствия от секса, особенно во время вагинальном проникновении. Это новое исследование провели эксперты Медицинской школы Университета Индианы и опубликовано в журнале PLOS ONE. В результате их изучения, исследователи назвали 4 методы, которые стимулируют женское удовольствие во время секса.

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1. Ловля на удочку

Странное название техники, которую, правда, практикуют 90% женщин. Она охватывает вращения, подъем или опускание таза / бедер во время проникновения. Это позволяет управлять чувствами, когда пенис трется о влагалище.



Женщинам нравится покачивание во время проникновения / Фото Unsplash

2. Мелкое проникновение

Совсем не нужно заходить слишком далеко. Оказалось, что 84% женщин получают удовольствие чаще или повышают свое удовольствие благодаря поверхностному прикосновению или проникающем прикосновении пальцем, секс-игрушкой, кончиком пениса, языком.

3. Покачивание

Около 76% опрошенных женщин делают проникновение более приятным, раскачивая головку полового члена или краешек секс-игрушки, чтобы постоянно тереться о клитор во время проникновения. Это отличный способ повысить удовольствие, поскольку он фокусируется на стимуляции клитора. Заметим, что достаточно большое число женщин не достигает оргазма во время проникновения. Для достижения пика им нужна дополнительная стимуляция.



Также женщинам нравится, когда во время секса происходит стимуляция клитора / Фото Unsplash

4. Сочетание

Это значит, что тебе нужно во время секса добавлять движения руками. 70% женщин считают проникновения приятным, когда они или их партнеры наклоняются, чтобы стимулировать клитор пальцем или секс-игрушкой.

Возьми на вооружение эти практики, чтобы подарить максимум удовольствия своей партнерше во время секса. А еще с их помощью ты сможешь вместе со своей возлюбленной изучить, что ей нравится, а что – не очень.