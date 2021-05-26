Мужчины с помощью запаха чувствуют, когда женщина возбуждена через аромат ее пота – и он им нравится, говорит новое исследование.

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В ходе исследования, проведенного британским ученым и психологом Арнодом Висманом из Кентского университета, мужчинам было предложено оценить ароматы женщин, полученные в ходе различных состояний возбуждения – от очень возбужденного до нейтрального – чтобы определить самый сексуальный запах.

Для проведения эксперимента исследователи сначала попросили 17 женщин ездить на велосипеде в течение трех минут, чтобы начал вырабатываться пот. Затем женщинам предложили посмотреть 20 минут эротического фильма "9 песен", после чего исследователи собрали образцы пота для анализа.

Женщины прошли тот же процесс через несколько дней, но вместо эротики они посмотрели документальный фильм о строительстве мостов.

Во время еще одного подобного эксперимента семи женщинам предложили, кроме просмотра эротики, посмотреть танцевальную сцену из американского фильма "Супер Майк", где роль стриптизера сыграл популярный актер Ченнинг Татум. А также женщинами дали прочитать отрывок из "Пятидесяти оттенков серого" и посмотреть на 20 сексуальных фотографий. После этого женщины должны были посмотреть фильм о мостостроении и видео, как танцуют мужчины и женщины, прочитать историю о вязании и пересмотреть 20 фотографий тропических птиц.



Исследование показало, что мужчины чувствуют возбуждение женщины / Фото Unsplash

Затем Висман отобрал 91 мужчину для участия в эксперименте. Ученый предлагал участникам понюхать различные образцы и выбрать, какой аромат они предпочитают.

Результаты исследований, опубликованные в феврале, показали, что мужчин действительно больше привлекали возбужденные женщины.

Это исследование показывает, что сигналы, какие выпускаются вместе с соответствующими визуальными и слуховыми проявлениями сексуального интереса, могут производить более сильный общий сигнал, который повышает сексуальную мотивацию, – пишет Висман в своей статье. – Сексуальный интерес может скрывать больше тайн, чем кажется на первый взгляд, и мы надеемся, что нынешние результаты будут побуждать к дальнейшим исследованиям по изучению роли сексуальных обонятельных сигналов в общении людей.

Полученные данные расширили предварительное исследование ученого, которое показало, как люди могут общаться и проявлять такие эмоции, как страх и грусть с помощью запаха.

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