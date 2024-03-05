Если б у инопланетян было наше оборудование для поиска жизни, смогли ли они б нас найти

"Ученые обнаружили, что на Земле может существовать жизнь". На первый взгляд, звучит странно – но подумай об этом с другой стороны: а если речь идет не о земных ученых, а об инопланетных?

Конечно, жизнь на Земле существует, а не просто могла бы существовать, но сюжет этой истории в другом и выходит за пределы философских размышлений. Далее на Men 24 объясняем, о чем идет речь.

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Ученые обнаружили, что на Земле может существовать жизнь

Люди очарованы возможностью открытия жизни на планетах за пределами Солнечной системы, иначе известных как экзопланеты. Чтобы взглянуть на это под другим углом, команда исследователей поразмышляла, как жизнь и пригодность к жизни на Земле выглядели бы для инопланетянина, если бы тот воспринимал наш мир как экзопланету.

Как он мог бы видеть и воспринимать нас издалека?

Что бы указывало ему на то, что наша планета занята?

Ответы на эти вопросы имеют и практическое применение. Их используют для проверки будущей космической миссии "Большой интерферометр для экзопланет" (Large Interferometer for Exoplanets, LIFE), которая будет охотиться на пригодные для жизни экзопланеты. Миссия будет состоять из 5 космических аппаратов, которые будут формировать единый интерферометр среднего инфракрасного диапазона. Их расположат относительно близко к космическому телескопу Уэбб (JWST) на орбите вокруг Солнца.

Камера NASA EPIC на борту космического корабля DSCOVR зафиксировала Землю за миллион миль / Изображение NASA

Итак, команда Швейцарской высшей технической школы Цюриха вернула технологии LIFE в сторону Земли, чтобы подтвердить, что миссия действительно будет способна искать жизнь в далеких мирах (ее запустят в конце 2026 или в начале 2027). Ведь если LIFE не может подтвердить жизнь на Земле, то как сможет подтвердить жизнь за ее пределами?

в далеких мирах (ее запустят в конце 2026 или в начале 2027). Ведь если LIFE не может подтвердить жизнь на Земле, то как сможет подтвердить жизнь за ее пределами? Ученые взяли данные со спутников НАСА и создали спектр излучения в среднем инфракрасном диапазоне, который можно было бы ожидать от Земли, если бы на нее смотрели как на скромную точку с огромного расстояния. Конечно, здесь не идет речь об обнаружении красивых гор и голубых морей, а химических соединений, которые намекают на жизнь.

Конечно, здесь не идет речь об обнаружении красивых гор и голубых морей, а химических соединений, которые намекают на жизнь. Затем команда рассмотрела, как на результат повлияют сезонные колебания и геометрия планеты. И учла 3 возможные точки зрения: две с полюсов Земли и одну с экватора.

Команда пришла к выводу, что если бы LIFE или подобный инструмент наблюдал Землю с расстояния хотя бы 30 световых лет, он бы успешно определил, что наша планета является теплым и пригодным для жизни миром. А еще и углекислый газ, метан и вода, которые важны для жизни или созданные ею, будут видимыми в спектрах нашей планеты.

То есть дистанционное наблюдение Земли с помощью инопланетного телескопа, похожего на LIFE, выявило бы условия, необходимые для поддержания жидкой воды на поверхности планеты. А вода – это основа известной нам жизни.

"Наше исследование демонстрирует, что космические миссии следующего поколения могут оценить, являются ли соседние земные экзопланеты умеренного пояса пригодными для жизни или даже обитаемыми", – подытожили в команде ученых.