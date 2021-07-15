Как справиться с выгоранием на работе: 6 советов, которые могут изменить жизнь

О выгорание на работе в последнее время говорят часто. И не в последнюю очередь этому "помогла" пандемия коронавируса. Поэтому стоит научиться с ним бороться, чтобы оставаться продуктивным и достигать поставленных целей. И именно эти советы помогут тебе это сделать.

Это нормально – иметь плохой день, чувствовать себя незаинтересованным, немотивированным и истощенным, особенно когда дела становятся тяжелыми или очень напряженными. Но это не значит, что нужно смириться и научиться жыть с этим истощением.

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Выгорание реальное и иногда, к сожалению, неизбежно. Но также реальное то, что есть ряд инструментов, которые ты можешь использовать в пользу для себя. Все это позволит вернуться к привычному темпу жизни.

Как справиться с выгоранием на работе

Не забывай заботиться о своем теле

Ты не поверишь, но малоподвижный образ жизни тоже влияет на твоё душевное состояние. Доказано, что упражнения высвобождают в мозг вещества, которые помогают справиться со стрессом, улучшить настроение и общее самочувствие. Поэтому важно найти время для упражнений или любой формы физической активности. Достаточно всего 30 минут в день.



Уделяй физической активности хотя бы 30 минут в день / Фото Unsplash

Определи причины

Первым шагом к устранению проблемы является ее выявления и понимания. Поэтому тебе нужно знать, что же вызывает у тебя выгорания. По мнению экспертов Калифорнийского университета в Беркли, для этого есть несколько распространенных причин:

слишком большая рабочая нагрузка;

чувство, что ты ничего не контролируешь;

эксплуатация (или вера в то, что тебя эксплуатируют) без достаточного вознаграждения;

несправедливая или враждебная рабочая среда;

отсутствие поддержки или сообщества;

необходимость выполнять работу, которая противоречит твоим ценностям.

Сосредоточься на будущем

Не сосредотачивайся только на проблемах. Думай о том, где бы ты хотел быть, чего бы хотел достичь, делать или видеть. И начинай работать над тем, чтобы разработать то, что ты можешь сделать, а не на том, что находится вне твоего контроля.



Строй планы на будущее, а не сосредотачивайся только на проблемах / Фото Unsplash

Не бойся принимать важные решения

Если, например, истощение исходит от твоей работы, ты должен не только определить причины, но и решить, есть ли у этих проблем решения. Поэтому ты должен научиться принимать важные решения, чтобы что-то изменить. Помни о том, что мир не будет подстраиваться под тебя и то, что ты хочешь. Но ты всегда можешь найти то, что тебе нравится, и заставит чувствовать себя лучше.

Делегируй

Ты не можешь делать все самостоятельно. Попытки справиться со всеми задачами в одиночку однозначно станет причиной выгорания. Поэтому важно, чтобы ты окружал себя правильными людьми и научился просить о помощи тогда, когда тебе нужно.



Не стесняйся делегировать обязанности и просить о помощи / Фото Unsplash

Разнообразь свое время

Выгорания может быть связано с чрезмерно замкнутым распорядком дня, когда ты изо дня в день делаешь одно и то же. Сосредоточение внимания только на работе может истощать. Поэтому важно выделить время, чтобы заниматься любимым делом, гулять на природе или заниматься хобби, которое помогает расслабиться.

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Возьми на вооружение эти советы, чтобы побороть выгорания на работе. Позволь себе отдыхать, меняй вид деятельности, делегируй. Все это позволит отлично чувствовать себя и оставаться продуктивным.