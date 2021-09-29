Стань Джеймсом Бондом: взрывная домашняя тренировка Дэниела Крейга

Джеймс Бонд – идеальный пример для подражания. Поэтому киногерой должен быть не только умным, сообразительным и изобретательным, но и всегда в форме. Неудивительно, что каждый актер, которому выпадала возможность сыграть агента 007, мог похвастаться идеальной фактурой.

К твоему вниманию упражнения, основанные на тренировке, которую использовал Дэниел Крейг для съемок в последней части "бондианы". Они основываются на двух суперсетах, которые объединяют базовую работу и спринты.

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Эта тренировка идеально подойдет для тех, у кого не так уж много свободного времени. Тебе нужно будет выложиться по полной. А сама физическая активность может похвастаться форматом HIIT. Итак, твой пульс всегда будет на высоте. Именно для этого и используются планки, чтобы стабилизировать этот показатель.

Взрывная домашняя тренировка Дэниэла Крейга

1А Альпинист – отжимания

Выполняй 3 подхода по 20 повторений, без отдыха

Сядь на пол, будто в позиции перед спринтом. Одна ступня должна быть ниже талии, а другая – сзади, нога прямая. Резко меняй положение ног. После двух повторений держи корпус заблокированным, чтобы между головой, ягодицами и пятками образовалась прямая линия. Опусти тело, пока грудь не окажется в нескольких сантиметрах от земли, а затем резко встань вверх, полностью вытягивая руки.



Комбинируй альпиниста и отжимания / Фото Men's Health

1B: Высокие колени

Выполняй 3 подхода по 60 секунд, отдых 60 секунд

Беги на месте, поднимая колени как можно выше. Слишком легко? Сделай несколько ударов, пока поднимаешь ноги.



Во время подъема колен можно боксировать / Фото Men's Health

2A: Планка с перекладиной

Выполняй 2 подхода по 20 повторений, без отдыха

Стань в положение низкой планки, опираясь на предплечья, локти ниже плеч. Подними бедра и просунь голову между рук, чтобы подняться в пику. Напряги пресс, а затем поменяй движение в обратном направлении.

Совет при выполнении планки: Напряги ягодицы. Мышцы ягодиц большие. Напряги их, и они снимут нагрузку с твоей поясницы и упростят удержание бедер во время подходов планки.



Напрягай максимально мышцы ягодиц / Фото Men's Health

2B: Спринт

Выполняй 3 подхода по 60 секунд, отдых 60 секунд

Отмерь расстояние около 25 метров, прими позицию спринтера, после чего двигайся в полном темпе до финиша. Отведи локти назад и активно перебирай ногами. Возвращайся в исходную точку трусцой, чтобы восстановиться. И повторы. Попробуй выполнить как можно больше спринтов в минуту.

Совет при выполнении спринта: Расшатывай руки. Из-за того, что твои руки противостоят ногам, чем больше ты их расшатываешь, тем сильнее твои ноги заставляют двигаться вперед. Добейся лучших результатов спринта.



Старайся активно раскачивать руки во время бега / Фото Men's Health

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Возьми на вооружение эти упражнения. С их помощью ты можешь изрядно поработать над своим телом без походов в спортзал. Возможно, именно ты станешь следующим Джеймсом Бондом?