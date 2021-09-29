Стань Джеймсом Бондом: вибухове домашнє тренування Деніела Крейґа

Джеймс Бонд – ідеальний приклад для наслідування. Тож кіногерой повинен бути не лише розумним, кмітливим і винахідливим, а й завжди у формі. Тож не дивно, що кожен актор, якому випадала нагода зіграти агента 007, міг похизуватися ідеальною фактурою.

До твоєї уваги вправи, які базуються на тренуванні, яке використовував Деніел Крейґ для зйомок в останній частині "бондіани". Вони ґрунтуються на двох суперсетах, які об'єднують базову роботу та спринти.

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Це тренування ідеально підійде для тих, у кого не так уже й багато вільного часу. Тобі потрібно буде викластися на повну. А сама фізична активність може похизуватися форматом HIIT. Отже, твій пульс завжди буде на висоті. Саме для цього й використовуються планки, щоб стабілізувати цей показник.

Вибухове домашнє тренування Деніела Крейґа

1А: Альпініст – Відтискання

Виконуй 3 підходи по 20 повторень, без відпочинку

Сядь на підлогу, ніби у позиції перед спринтом. Одна ступня повинна бути нижче талії, а інша – ззаду, нога пряма. Вибухово міняй положення ніг. Після двох повторень тримай корпус заблокованим, щоб між головою, сідницями та п'ятами утворилася пряма лінія. Опусти тіло, поки груди не опиняться за кілька сантиметрів від землі, а потім різко підіймися вгору, повністю витягуючи руки.



Комбінуй альпініста та відтискання / Фото Men's Health

1B: Високі коліна

Виконуй 3 підходи по 60 секунд, відпочинок 60 секунд

Біжи на місці, підіймаючи коліна якомога вище. Занадто легко? Зроби кілька ударів, поки підіймаєш ноги.



Під час підйому колін можна боксувати / Фото Men's Health

2A: Планка з поперечиною

Виконуй 2 підходи по 20 повторень, без відпочинку

Стань у положення низької планки, спираючись на передпліччя, лікті нижче плечей. Підійми стегна та просунь голову через руки, щоб піднятися у піку. Напруж прес, а потім поміняй рух у зворотному напрямку.

Порада під час виконання планки: Напруж сідниці. М'язи сідниць великі. Напруж їх, і вони знімуть навантаження з твого попереку та спростять утримання стегон під час підходів планки.



Напружуй максимально м'язи сідниць / Фото Men's Health

2B: Спринт

Виконуй 3 підходи по 60 секунд, відпочинок 60 секунд

Відміряй відстань близько 25 метрів, прийми стійку спринтера, після чого рухайся у повному темпі до фінішу. Відведи лікті назад і активно перебирай ногами. Повертайся у вихідну точку підтюпцем, щоб відновитися. І повтори. Спробуй виконати якомога більше спринтів за хвилину.

Порада під час виконання спринту: Розхитуй руки. Через те, що твої руки протистоять ногам, чим більше ти їх розхитуєш, тим сильніше твої ноги змушують рухатися вперед. Досягни найкращих результатів від спринту.



Намагайся активно розхитувати руки під час бігу / Фото Men's Health

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Візьми на озброєння ці вправи. З їхньою допомогою ти можеш неабияк попрацювати над своїм тілом без походів до спортзалу. Можливо, саме ти станеш наступним Джеймсом Бондом?