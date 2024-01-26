Стань умнее всего за 3 минуты: поможет этот психологический трюк

Чтобы стать умнее, не нужно просто читать, искать больше знаний или получать степень доктора философии. Чтобы стать умнее, нужно тренировать свой мозг, ставить перед ним задачи, которые расширяют его возможности.

Наука установила, что существует много способов расширить свой кругозор и сделать мозг сильнее и эффективнее, и некоторые из них очень просты и не займут больше нескольких минут

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Дело в том, что мозг подобен мышцам, а это значит, что его можно тренировать, и благодаря этому он может значительно лучше хранить, обрабатывать или запоминать информацию, быстрее находить решения проблем, быть более креативным и лучше мыслить, но может произойти и обратное, если не уделять ему должного внимания.

Хорошая новость заключается в том, что всевозможные вещи могут стимулировать ум и мозг и помочь тебе развить интеллект и его различные типы, что может принести пользу во многих сферах жизни. Умный человек, а также тот, который знает, как использовать свой интеллект, может быть более продуктивным и намного успешнее.

Чтобы стать умнее: 3-минутный трюк

По данным Psychology Today, группа нейробиологов из Японии обнаружила, что музыка имеет очень положительное влияние на мозг, и что прослушивание всего 3 минут правильной музыки (и танцы в такт) могут повысить уровень интеллекта.

Польза заключается в том, что ты слушаешь музыку, наслаждаешься ею и танцуешь под нее, поэтому идеально слушать песни, которые тебе нравятся, с хорошим ритмом, который приглашает тебя немного подвигать телом и расслабиться, пока ты слушаешь, потому что, двигаясь, ты также получаешь пользу от очень легких сердечно-сосудистых упражнений.

Кроме того, как указано на сайте, наслаждение музыкой и небольшие танцы также улучшают настроение, помогают почувствовать себя более мотивированными и улучшают исполнительные функции мозга, которые, согласно данным Центра памяти и старения, "относятся к когнитивным навыкам высшего уровня, которые вы используете для контроля и координации других когнитивных навыков и поведения".



Положительно на мозг влияет прослушивание любимой музыки / Фото Racool_studio

5-минутный трюк, который также работает

Ты не очень любишь музыку и не из тех, кто сразу начинает танцевать, когда слышит любимую песню? Есть и другие трюки, которые могут сработать.

Один из таких трюков занимает всего 5 минут и был открыт доктором Санджаем Гуптой из Медицинской школы Университета Эмори. Как объясняет CNBC Make It, этот трюк помогает "перепрограммировать" мозг, чтобы он стал более эффективным и успешным, благодаря нейропластичности, которая стремится создать новые нейроны и лучшие связи между ними.

Гупта предлагает хороший способ достичь этого – визуализация в течение 5 минут, когда ты пытаешься создать воображаемый образ своих целей, того, чего ты хочешь достичь. Мозг не делает разницы между воспоминанием и визуализацией будущего, поэтому, когда ты визуализируешь то, чего хочешь, он начинает работать над достижением этого в реальной жизни.

Визуализируя, твой мозг может подготовиться к вызовам, с которыми он столкнется, он становится более внимательным и сфокусированным, ты более мотивирован и с большей вероятностью начнешь разрабатывать стратегии и использовать свои навыки в правильный способ.

CBNC Make It объясняет, что для того, чтобы это сработало, ты должен делать это ежедневно в течение 5 – 10 минут, в течение как минимум 6 недель, задавая себе такие вопросы, как: какая моя цель, какой мой талант и какое мое предназначение.

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Воспользуйся этими советами. Они однозначно прокачают твой мозг и сделают тебя умнее!