Стань розумнішим усього за 3 хвилини: допоможе цей психологічний трюк

Щоб стати розумнішим, не потрібно просто читати, шукати більше знань чи здобувати ступінь доктора філософії. Щоб стати розумнішим, потрібно тренувати свій мозок, ставити перед ним завдання, які розширюють його можливості.

Наука встановила, що існує багато способів розширити свій кругозір і зробити мозок сильнішим та ефективнішим, і деякі з них дуже прості і не займуть більше кількох хвилин.ʼ

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Річ у тім, що мозок подібний до м'язів, а це означає, що його можна тренувати, і завдяки цьому він може значно краще зберігати, обробляти або запам'ятовувати інформацію, швидше знаходити розв'язання проблем, бути більш креативним і краще мислити, але може статися і протилежне, якщо не приділяти йому належної уваги.

Хороша новина полягає в тому, що всілякі речі можуть стимулювати розум і мозок і допомогти тобі розвинути інтелект і його різні типи, що може принести користь у багатьох сферах життя. Розумна людина, а також та, яка знає, як використовувати свій інтелект, може бути більш продуктивною і набагато успішнішою.

Щоб стати розумнішим: 3-хвилинний трюк

За даними Psychology Today, група нейробіологів з Японії виявила, що музика має дуже позитивний вплив на мозок, і що прослуховування всього 3 хвилин правильної музики (і танці в такт) можуть підвищити рівень інтелекту.

Користь полягає в тому, що ти слухаєш музику, насолоджуєшся нею і танцюєш під неї, тому ідеально слухати пісні, які тобі подобаються, з хорошим ритмом, який запрошує тебе трохи порухати тілом і розслабитися, поки ти слухаєш, тому що, рухаючись, ти також отримуєш користь від дуже легких серцево-судинних вправ.

Крім того, як зазначено на сайті, насолода музикою і невеликі танці також покращують настрій, допомагають відчути себе більш мотивованими і покращують виконавчі функції мозку, які, згідно з даними Центру пам'яті і старіння, "належать до когнітивних навичок вищого рівня, які ви використовуєте для контролю і координації інших когнітивних навичок і поведінки".



Позитивно на мозок впливає прослуховування улюбленої музики / Фото Racool_studio

5-хвилинний трюк, який також працює

Ти не дуже любиш музику і не з тих, хто одразу починає танцювати, коли чує улюблену пісню? Є й інші трюки, які можуть спрацювати.

Один з таких трюків займає всього 5 хвилин і був відкритий доктором Санджаєм Гуптою з Медичної школи Університету Еморі. Як пояснює CNBC Make It, цей трюк допомагає "перепрограмувати" мозок, щоб він став ефективнішим та успішним, завдяки нейропластичності, яка прагне створити нові нейрони та кращі зв'язки між ними.

Гупта пропонує хороший спосіб досягти цього – візуалізація протягом 5 хвилин, коли ти намагаєшся створити уявний образ своїх цілей, того, чого ти хочеш досягти. Мозок не робить різниці між спогадом і візуалізацією майбутнього, тому, коли ти візуалізуєш те, чого хочеш, він починає працювати над досягненням цього в реальному житті.

Візуалізуючи, твій мозок може підготуватися до викликів, з якими він зіткнеться, він стає більш уважним і сфокусованим, ти більш мотивований і з більшою ймовірністю почнеш розробляти стратегії і використовувати свої навички в правильний спосіб.

CBNC Make It пояснює, що для того, щоб це спрацювало, ти повинен робити це щодня протягом 5 – 10 хвилин, протягом щонайменше 6 тижнів, ставлячи собі такі питання, як: яка моя мета, який мій талант і яке моє призначення.

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Скористайся цими порадами. Вони однозначно прокачають твій мозок і зроблять тебе розумнішим!