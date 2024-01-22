На написание этого материала Men 24 вдохновил телеграм-канал "Начни что-то". Рассказываем, от каких фраз следует отказаться раз и навсегда, чтобы добиться успеха в том, чем ты занимаешься.

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1. "У меня ничего не получится" – поражение еще до боя

Начнём с запрета себе гадать о неудаче еще до того, как мы вообще начали. Отрицательные мысли – это шаг назад. Вместо этого определи конкретные шаги, которые приведут к успеху.

2. "Нет денег и знакомых" – не все связано с деньгами

Отсутствие денег не должно помешать твоим идеям. Успешные люди, начинавшие с низов, доказывают это. Вместо поиска отговорок, разработай стратегию, как привлечь ресурсы.

3. "Нет времени" – неумение им управлять

Управляй своим временем эффективно. Запланируй приоритетные задачи, откажись от ежедневного просмотра соцсетей и укажи время для саморазвития и общения.

В этом материале мы рассказали, как в считанные минуты ты можешь экономить до 30 часов в неделю. Воспользуйся советами, чтобы все успевать и иметь достаточно времени для себя.



Научись эффективно управлять временем / Фото lookstudio

4. "Мне никто не помогает и не поддерживает"

Вместо сострадания от близких, дай им понять, что ты делаешь и насколько это важно для тебя. Высказывай свои идеи и планы весомыми аргументами.

5. "Мне уже поздно что-то менять в жизни" – возраст не помеха

Успех – это путь, доступный в любом возрасте. Истории Уолта Диснея, Стива Джобса, Билла Гейтса – это пример того, как планирование и действия могут изменить жизнь даже после определенного возраста. Твой возраст не определяет твой успех – определяешь его сам.

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Важно взять контроль над своими мыслями и изменить негативные отмазки на положительные и конструктивные подходы. Примеры успешных личностей, попавших на аналогичные трудности, свидетельствуют о том, что нрав требует отказа от отказов. Двигайся вперед и помни, что ты идешь маленькими шагами к большим целям!