Как стать успешным: секреты актера и миллионера Марка Уолберга

Марк Уолберг – уже легенда кинематографа. Поэтому нам стало безумно интересно, а что же помогло ему стать успешным. И, к счастью, актер с удовольствием делится не только своими тренировками, но и секретами, которые помогли ему достичь желаемого. Возьми их на вооружение, чтобы изменить свою жизнь к лучшему!

Актер Марк Уолберг известен благодаря своим интенсивным тренировкам. Но не только это. Он также является успешным предпринимателем и имеет очень хорошие уроки успеха, которые может и должен использовать каждый.

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Карьера Марка Уолберга началась в 80-х, когда он прославился под сценическим псевдонимом Марки Марк, который он использовал как репер. Затем он пошел в кино, где снялся в "Дневнике баскетболиста" с Леонардо Ди Каприо, "Ночи в стиле буги", а также множеств не менее крутых фильмов. А потом он открыл успешный ресторан бургеров, который охотно посещают его поклонники.

Как Марк Уолберг поднялся на вершину Голливуда? Тщательно работал, брался за все проекты, которые, как он знал, станут успешными, а также следовал нескольким принципам. С их помощью ему удалось стать долларовым мультимиллионером.

7 правил успеха Марка Уолберга

Используй математику

Нет, не нужно каждый день считать свои деньги. Говорится об анализе проекта с учетом того, что он может добавить и что может убрать из твоей жизни. Затем ты должен сравнить, превышает ли прибыль потери (какие необязательно должны иметь денежный эквивалент), и использовать это, чтобы принять разумное решение.

Вероятно, это была техника, которую Уолберг использовал перед работой в "Отступниках" Мартина Скорсезе. Это правило помогло ему понять, что съемки в этой картине принесут гораздо больше преимуществ для его карьеры и личной жизни.



Марк Уолберг анализирует, какую пользу ему принесет участие в определенных проектах / Фото с инстаграма Уолберга

Доверяй тому, что ты знаешь

Уолберг говорит, что нужно доверять своей интуиции и потому, что, как ты знаешь, работает как для карьеры, так и для тренировок.

"Это моя философия. Она заключается в том, что я не собираюсь слушать кого-то, кто не в лучшей форме, чем я. Точно так же, как ты не хочешь слушать кого-то, кто не в лучшей форме, чем ты. Это принесет только вред", – объясняет Уолберг.

Тяжелые моменты составят лучший план

Речь идет о создании реалистичных и достижимых целей, которые постепенно позволят тебе расти.

"Я прошел путь от ребенка, который мечтал стать профессиональным спортсменом, к пониманию того, что я даже не собираюсь идти в среднюю школу. В тот момент я подумал: "Хорошо, я буду попадать в неприятности всю жизнь". Я знал, что больше не хочу этого делать", – как-то рассказал актер.

Этот трудный момент помог актеру сосредоточиться на своем будущем.

"Все, что не имело ничего общего с преступностью, было для меня. Когда я стал старше, очевидно, мои амбиции изменились. Так же изменились мои цели и ожидания от себя", – добавил он.

У тебя должно быть разнообразие

Уолберг однажды сказал, что он знает, что не может продолжать делать одно и то же вечно. Поэтому для него было важно диверсифицировать свои навыки и источники прибыли. Речь шла не только о том, чтобы заработать деньги, но и о том, чтобы найти что-то, что позволило бы ему продолжать работать дольше. А также быть защищенным в тех случаях, когда что-то может пойти не так с его карьерой.

Джефф Безос, Илон Маск и Билл Гейтс тоже занимаются этим. У них есть разные компании и фонды, которые только приумножают их прибыли.



У тебя всегда должен быть план "B", если что-то пойдет не так на работе / Фото Unsplash

Имей веру

Уолберг говорит, что это не предполагает хождение в храмы. Говорится о том, что у тебя должна быть вера, которая поможет сохранять мотивацию в трудные времена и находить желание продолжать работать. Ты должен не сдаваться в те моменты, когда чувствуешь себя истощенным или разочарованным.

Успех требует времени

Актер знает, что успех не придет сразу. Тебе нужно много работать, чтобы его достичь, а потом ты должен поддерживать его. Поэтому лучше делать это постепенно, находя идеальный способ двигаться вперед и каждый день расти еще немного.

"Если бы у меня был такой же уровень успеха 10 лет назад, у меня, наверное, не было бы карьеры прямо сейчас", – как-то признался он.

Если успех накроет мгновенной волной, у тебя больше не будет времени на рост. Тебе станет скучно, и у тебя не будет нужных инструментов для его поддержки.

Найди свою мотивацию

И дело не в деньгах. У тебя должна быть причина, из-за которой ты хочешь что-то делать и продолжать работать. Это то, что поможет тебе продолжать работу, даже если ты переживаешь трудные для себя времена.



У тебя должна быть мотивация ежедневно работать и достигать вершин / Фото Unsplash

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Возьми на вооружение советы Марка Уолберга. Измени свою жизнь к лучшему, будь успешным в том деле, которым ты занимаешься. У тебя все получится!