Актор Марк Волберг відомий завдяки своїм інтенсивним тренуванням. Але не тільки це. Він також є успішним підприємцем і має дуже хороші уроки успіху, які може і повинен використовувати кожен.

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Кар'єра Марка Волберга почалася у 80-х, коли він прославився під сценічним псевдонімом Маркі Марк, який він використовував як репер. Потім він пішов у кіно, де знявся у "Щоденнику баскетболіста" з Леонардо Ді Капріо, "Ночі у стилі бугі", а також безлічі не менш крутих фільмів. А потім він відкрив успішний ресторан бургерів, який залюбки відвідують його шанувальники.

Як Марк Волберг піднявся на вершину Голлівуду? Старанно працював, брався за всі проєкти, які, як він знав, стануть успішними, а також слідував кільком принципам. З їхньою допомогою йому вдалося стати доларовим мультимільйонером.

7 правил успіху Марка Волберга

Використовуй математику

Ні, не потрібно щодня рахувати свої гроші. Мовиться про аналіз проєкту з урахуванням того, що він може додати та що може прибрати з твого життя. Потім ти повинен порівняти, чи перевищує прибуток втрати (які не обов'язково повинні мати грошовий еквівалент), і використовувати це, щоб прийняти розумне рішення.

Імовірно, це була техніка, яку Волберг використав перед роботою у "Відступниках" Мартіна Скорсезе. Це правило допомогло йому зрозуміти, що зйомки у цій картині принесуть значно більше переваг для його кар'єри й особистого життя.

Марк Волберг аналізує кожен проєкт
Марк Волберг аналізує, яку користь йому принесе участь у певних проєктах / Фото з інстаграму Волберга

Довіряй тому, що ти знаєш

Волберг каже, що потрібно довіряти своїй інтуїції та тому, що, як ти знаєш, працює як для кар'єри, так і для тренувань.

"Це моя філософія. Вона полягає в тому, що я не збираюся слухати когось, хто не в кращій формі, ніж я. Точно так само, як ти не хочеш слухати когось, хто не в кращій формі, ніж ти. Це принесе лише шкоду", – пояснює Волберг.

Найважчі моменти складуть найкращий план

Йдеться про створення реалістичних і досяжних цілей, які поступово дозволять тобі рости.

"Я пройшов шлях від дитини, яка мріяла стати професійним спортсменом, до розуміння того, що я навіть не збираюся йти у середню школу. У той момент я подумав: "Добре, я буду потрапляти у неприємності все життя". Я знав, що більше не хочу цього робити", – якось розповів актор.

Цей скрутний момент допоміг акторові зосередитися на своєму майбутньому.

"Усе, що не мало нічого спільного зі злочинністю, було для мене. Коли я став старшим, очевидно, мої амбіції змінилися. Так само змінилися мої цілі та очікування від себе", – додав він.

У тебе має бути різноманітність

Волберг одного разу сказав, що він знає, що не може продовжувати робити одне і те ж вічно. Тож для нього було важливо диверсифікувати свої навички та джерела прибутку. Йшлося не лише про те, щоб заробити гроші, а й про те, щоб знайти щось, що дозволило б йому продовжувати працювати довше. А також бути захищеним у тих випадках, коли щось може піти не так з його кар'єрою.

  • Джефф Безос, Ілон Маск і Білл Гейтс теж займаються цим. У них є різні компанії та фонди, які лише примножують їхні прибутки.

У тебе має бути запасний план, якщо щось піде не так
У тебе завжди має бути план "B", якщо щось піде не так на роботі / Фото Unsplash

Май віру

Волберг каже, що це не передбачає ходіння до храмів. Мовиться про те, що у тебе має бути віра, яка допоможе зберігати мотивацію у важкі часи та знаходити бажання продовжувати працювати. Ти повинен не здаватися у ті моменти, коли почуваєшся виснаженим або розчарованим.

Успіх вимагає часу

Актор знає, що успіх не прийде відразу. Тобі потрібно багато працювати, щоб його досягнути, а потім ти повинен підтримувати його. Тому краще робити це поступово, знаходячи ідеальний спосіб рухатися вперед і щодня рости ще трохи.

"Якби у мене був такий же рівень успіху 10 років тому, у мене, мабуть, не було б кар'єри прямо зараз", – якось зізнався він.

Якщо успіх накриє миттєвою хвилею, у тебе більше не буде часу на ріст. Тобі стане нудно, і у тебе не буде потрібних інструментів для його підтримки.

Знайди свою мотивацію

І справа не у грошах. У тебе повинна бути причина, через яку ти хочеш щось робити та продовжувати працювати. Це те, що допоможе тобі продовжувати роботу, навіть якщо ти переживаєш скрутні для себе часи.

Мотивувати працювати мають не гроші
У тебе має бути мотивація щодня працювати та досягати вершин / Фото Unsplash

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Візьми на озброєння поради Марка Волберга. Зміни своє життя на краще, стань успішнішим у тій справі, якою ти займаєшся. У тебе все вийде!