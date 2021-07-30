Стилист рассказал, как выглядеть мускулистее: 5 советов для каждого мужчины

Ты уже не один месяц ходишь в спортзал и чувствуешь себя достаточно уверенным. Но, по словам эксперта Алекса Коста, это только половина дела. Он поделился несколькими секретами, которые позволят твоему телу выглядеть значительно рельефнее. И их мы настоятельно рекомендуем взять на вооружение.

На своем ютьюб-канале Алекс Коста поделился 5 беспроигрышными советами, которые позволят тебе выглядеть значительно мускулистее. Спойлер: для этого не нужно ничего подкладывать под одежду.

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"Если ты не подчеркиваешь свое тело должным образом, оно и не будет иметь такой хороший вид, как могло бы", – отмечает он.

Как выглядеть мускулистее: 5 советов от стилиста

1. Носи темные цвета

Ты не поверишь, но черный цвет идеально подходит не только для тех, кто хочет скрыть не слишком идеальное тело. Стилист утверждает, что он позволяет добавить определенной фактурности даже достаточно стройным мужчинам.

Также он предлагает добавить в свой гардероб одежду темно-синего, темно-бордового, темно-серого цвета.

"Этому есть научное объяснение. Наши глаза склонны преувеличивать яркие цвета... Зато когда мы смотрим на темные, мы собираемся увидеть, что там на самом деле есть", – говорит он.



Добавь в свой гардероб одежду темных цветов / Фото Unsplash

2. Закатай рукава

Если ты носишь футболку с достаточно длинными или свободными рукавами, пора засучить их наконец. Это простой способ немного больше продемонстрировать свои бицепсы и трицепсы. Если же ты отдаешь предпочтение рубашкам, то лучший вариант – засучить рукав до уровня чуть ниже локтя, чтобы обнажить предплечья. Эффект будет аналогичным!

3. Избавься от лишней растительности

Если ты хочешь продемонстрировать мышцы предплечья, убедись, что их действительно видно.

"То же самое с ногами. И, бесспорно, то же касается пресса и груди. Поиграй с триммером и подбери стрижку, которая лучше всего подойдет к твоему типу телосложения", – добавляет эксперт.



Излишняя растительность отвлекает от твоей фактуры / Фото Unsplash

4. Добавь немного загара

"Это делает твои мышцы более четкими. Вот почему бодибилдеры делают это до того, как выходят на сцену", – отмечает Коста.

Но он также напоминает об опасности злоупотребления солнечными ваннами. Поэтому помни о том, что загорать лучше до полудня или уже после обеда. Или ты можешь использовать спрей, который придаст твоей коже необходимого бронзового оттенка.

5. Горизонтальные полосы

Ранее считалось, что вертикальные полоски позволят тебе выглядеть выше и стройнее. Но теперь в тренде горизонтальные полоски.

"Но все зависит от твоего типа телосложения. Если ты большой парень, то, вероятно, тебе не стоит носить горизонтальные полоски... Если ты стройный, ты можешь смело носить одежду с горизонтальными полосками", – добавляет он.

Он также рекомендует примерить одежду с обоими типами полосок. Это позволит увидеть, как она визуально изменяет твой силуэт и фактуру.

Смотри на видео, как Алекс Коста делится советами по стилю:

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Прислушайся к советам эксперта, чтобы выглядеть стильно. А еще с их помощью ты сможешь подчеркнуть фактурность собственного тела. А это, поверь, однозначно заметят барышни, с которыми ты регулярно общаешься.