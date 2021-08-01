Взрывным суперсетом, с помощью которого можно не только сжечь жир, но и нарастить мышцы, поделился танцующий фитнес-тренер Ник Уолкер. Он рекомендует выполнять его тем, кто хочет усовершенствовать свое тело, но не готов ходить в спортзалы.

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"Один из моих любимых способов сжигать жир и наращивать мышцы – использовать суперсеты высокой интенсивности. Вместо того чтобы тренироваться на количество повторений, тренируйся на время, а также отдыхай половину рабочего времени", – призывает тренер.

Суперсет для сжигания жира и наращивания мышц

Задача от тренера. Выполни эти 3 упражнения в течение 5 раундов: 40 секунд работы на максимум и 20 секунд отдыха между упражнениями.

Приседания сумо с гантелями и подъемом;

Плавное опускание гантель по всему телу и подъем;

Отжимания с гантелями и подъемом рук по очереди.

Смотри на видео, как правильно выполнять суперсет от Ника Уолкера:

Фитнес-тренер неустанно напоминает о том, что каждая тренировка должна приносить тебе удовольствие. Поэтому сделай все возможное для того, работа над собственным телом дарила тебе наслаждение.

Возьми на вооружение суперсет от Ника Уолкера. С его помощью ты сможешь очень скоро увидеть результаты, которые будут вдохновлять на новые свершения. Айда становиться лучше версии себя вчерашнего уже сегодня!