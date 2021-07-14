Стронгмен Мартинс Лицис бросил вызов реперу становой тягой: брутальное видео

В новом видео на своем канале ютьюб к бывшему обладателю титула World's Strongest Man Мартинсу Лицису присоединился один из его любимых друзей. Рэпер Action Bronson вместе со стронгменом бросили себе вызов становой тягой. Айда смотреть, кто из них сильнее.

Сразу же заметим, что Мартинс Лицис и Action Bronson регулярно бросают друг другу вызовы. И им всегда очень интересно, кто выйдет из них победителем, а кто – рухнет лицом в грязь.

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"Надеюсь, на этот раз мне удастся надрать ему задницу, ведь в прошлый раз он уничтожил меня", – говорит Лицис, имея в виду то, как ему было трудно дышать после одной из интенсивных тренировок, которую рэпер использовал для поддержания своего тела в форме.

К пари также присоединились легенда джиу-джитсу Орландо Санчес и боец ​​Биг Бой. И, верный своему слову, Action Bronson работал над улучшением своей мобильности с тех пор, как в последний раз пытался выполнять силовые упражнения с Лицисом.

Как и любая правильная тренировка, наша начинается с разминки. Ребятам нужно разогреть мышцы, а потом уже браться за выполнение очередного вызова.

После этого они берутся за прогулку фермера. Конечно же, с каждым раундом вес, который необходимо перенести, растет. В результате они поднимают по почти 130 килограммов, прежде чем перейти к становой тяге.

"Эта становая тяга будет отстой, – говорит Лицис, объясняя, что основное внимание будет уделяться контролю со взрывным движением на подъеме, а затем замедленным 5-секундным эксцентричным опусканием. – Нам не позволяют выдавать звук, когда штанга падает на землю. Такой чистый контроль".

Смотри, как Мартинс Лицис и рэпер Action Bronson выполняли становую тягу:

Опять же, они увеличивают вес с каждым подходом, поднимаясь до 175, а потом наконец до 227 килограммов. В то время как Лицис может справиться с этим весом, рэпер не может. Поэтому силач рекомендует ему скорректировать свою технику.

"Ты отводишь бедра назад, но никогда не позволяешь, чтобы твоя грудь опускались. Я всегда стараюсь ухватиться за перекладину, а затем толкаю, когда поднимается грудь. Я не хочу, чтобы твои бедра поднимались быстрее, чем грудь", – отмечает Лицис.

После выполнения становой тяги они применяют тот же принцип к упражнениям с собственным весом, выполняя подтягивания с медленным контролируемым 5-секундным спуском в каждом повторении. И хотя Лицису удалось надрать задницу реперу, последний тоже достаточно неплохо проявил себя.

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