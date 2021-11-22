Тор Бьорнссон решил пройти изнурительный штурмовой курс Tough Mudder. Его сопровождает ряд других спортсменов, в том числе его друг и товарищ, бывший победитель чемпионата мира среди сильнейших мужчин Мартинс Лицис, а также бодибилдер Джон Колл, он же Дзуджимуфу. Айда смотреть, справится ли "Гора" с полосой препятствий.

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Звезда "Игры престолов" попытался преодолеть полосу препятствий

Первое препятствие состоит в том, что Бьорнссон свисает с лестницы и колец над прудом и пытается перебраться на другую сторону.

"Я чувствую, что упаду достаточно быстро", – говорит он.

Этот прогноз оправдался: хотя он продержался дольше некоторых других участников, он все же падает в воду, прежде чем преодолеть половину пути.

"Это ужасно глубоко! Я пытался вовсю, я слишком тяжел, думаю... Никаких оправданий. Я пытался вовсю. Хотя это весело", – добавляет актер.

Смотри на видео, как Тор Бьорнссон проходит полосу препятствий:

Далее следует испытание ползанием по грязи под сеткой из колючей проволоки. Также Тора ожидает рывок сквозь серию затопленных траншей, где участники работают вместе в команде, чтобы перебраться друг за другом. В финале все делятся на две команды, чтобы перетягивать канат. Фанаты в конце концов выиграют этот бой, наверное, потому, что все остальные очень устали.

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