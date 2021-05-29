Крутая тренировка с собственным весом: 3 упражнения, которые помогут сжигать жир

К твоему вниманию еще одна тренировка с собственным весом. Она позволит тебе сжигать жир дома или в тренажерном зале, а также не требует никакого фитнес-оборудования. Поэтому пренебрегать этим комплексом – настоящий грех.

Мы подозреваем, что твоя физическая активность несколько снизилась в последнее время. Поэтому ты можешь смело выполнять эти 3 упражнения, чтобы не только поддерживать свое тело в форме, но и избавляться от лишнего жира, что накопился. А самое ценное то, что достаточно уделять этому комплексу всего 15 минут. А это значит, что ты больше не сможешь сказать, что у тебя нет свободного времени для работы над собственным телом.

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Поэтому поставь таймер на 15 минут и приступай. Эта тренировка происходит в формате "лестница". Она позволяет работать над всеми тремя движениями. Ты в каждом раунде будешь добавлять по одному повторению к каждому упражнению. Так, в первом раунде ты выполняешь по одному повторению каждого упражнения. Затем уже по два повторения, по три и так далее. Пока не закончатся твои 15 минут.

Комплекс упражнений, которые сжигают жир

Твоя цель –

1. Отжимания

Прими положение планки, плотно прижми туловище и положи руки на землю, согни руки в локтях, чтобы опустить грудь к земле. Держи локти близко к телу, когда ты будешь делать отжимание.



Помни о правильной технике выполнения отжиманий / Фото Unsplash

2. Бэрпи

После последнего отжимания снова встань, потом сразу же присядь и положи обе руки на пол между ступнями. Прыгни в положение отжимания и опусти грудь на землю. Вытяни руки, и подтяни ноги к себе. А потом прыгни вверх, положив руки на голову.

3. Прыжок с приседанием

Встань после последнего бэрпи. Сделай шаг назад, чтобы сделать глубокий выпад. Во время него чуть прикасайся коленом земли. Затем выпрыгни, поменяв ноги в воздухе, чтобы приземлиться в положении выпада с противоположной ногой впереди. Повторяй движение, чередуя ноги при каждом повторении.



Особенность этих упражнений – отсутствие любого инвентаря / Фото Unsplash

Финишировать эту тренировку можно с помощью упражнения альпинист. Его рекомендуем выполнять до отказа. Это позволит не только эффективно сжигать жир, но и немного поработать над мышцами кора и пресса.

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Айда уделять ежедневно по 15 минут этим упражнениям. Уже скоро ты увидишь, насколько меняется твоё тело, а также выносливость. Становись лучшей версии себя вчерашнего, а также не ищи оправданий!