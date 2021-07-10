Тренировки с 500 повторениями: брось себе вызов, от которого твоё тело будет гореть – видео

Фитнес-тренер Ник Уолкер продолжает делиться крутыми упражнениями, которые помогут построить тело своей мечты. На этот раз он предложил каждому мужчине бросить себе настоящий вызов: выполнить комплекс упражнений на 500 повторений. Айда выполнять его, чтобы стать лучшей версией себя вчерашнего!

Для достижения желаемых результатов совсем необязательно таскать целыми днями "железо". Можно, например, браться за выполнение интенсивных тренировок, от которых твоё тело будет буквально пылать. Именно о такой мы и расскажем далее.

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"Сделай свои кардиотренировки и HIIT-тренировки разнообразными, бросив себе вызов на час. Это один из моих любимых способов сжигать жир и нарабатывать мышцы. Просто добавь подобные процедуры в свои силовые тренировки за несколько дней до или после тренировок. Я бы рекомендовал выполнять этот комплекс в день активного отдыха, чтобы твоё тело двигалось и набиралось энергии", – говорит Ник Волкер.

Запусти секундомер.

Выполни 100 повторений всех 5 движений. Разделы их так, как тебе удобно.

Также не забывай об отдыхе, если он необходим. Спойлер: он тебе точно пригодится.

Но сначала немного потанцуем для разогрева тела, а теперь приступаем.

Комплекс упражнений на 500 повторений

Приседания с подъемами коленей до локтей (всего 100 повторений) Махи ногами (по 50 повторений на каждую ногу) Бэрпи (100 повторений) Планка с подъемом ноги и руки (по 50 повторений с каждой стороны) Отжимания с втягиванием руки (по 50 повторений на каждую руку)

Смотри, как правильно выполнять упражнения из этого комплекса:

Как только ты закончишь выполнять все упражнения, останови секундомер. Это будет твой показатель, на который ты будешь равняться в следующий раз.

Возьми на вооружение этот комплекс упражнений. Он однозначно поможет тебе не только сжечь лишний жир, но и равномерно проработать мышцы всего тела. Не ленись и стань наконец лучшей версией себя вчерашнего!

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