Сжигаем максимум жира за минимум времени: взрывная 20-минутная кардиотренировка

При построении тела своей мечты важно не только набирать мышечную массу, но и избавляться от лишнего жира. И если с первым вопросом все проще, то вот второй часто вызывает ряд проблем. Оно и неудивительно, ведь нужно не только поднимать "железо", но и добавить к своей рутине немного кардио.

Мощной 20-минутной кардиотренировкой поделился танцующий фитнес-тренер Ник Волкер. С ее помощью ты сможешь очень быстро сжечь лишний жир, очерчивая желанный рельеф.

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"Сжигание жира – это значительно больше, чем длительные часовые передвижения беговой дорожкой. Один из моих любимых способов сжигать жир, сохраняя при этом мышцы в напряжении, – выполнять подобные движения с высокой интенсивностью", – говорит Уолкер.

20-минутное кардио для сжигания жира

Задача: завершить 5 раундов – 40 секунд работы над каждым упражнением, 20 секунд отдыха между ними.

Обратный выпад через ногу (обе ноги). T-Jack Бэрпи. Хождение в позиции зверя с ударами по плечу.

Смотри на видео, как правильно выполнять тренировку Ника Волкера:

Фитнес-тренер не устает напоминать, что ты должен получать удовольствие и соревноваться прежде всего с собой. Поэтому не ленись становиться лучше версии себя вчерашнего. А начать ты можешь с этой крутой кардиотренировки!

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