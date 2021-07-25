Сразу же заметим, что наш герой не будет делать упор на суровых диетах и ​​истощении собственного организма. Как бы это парадоксально ни звучало, но Ассель рекомендует больше есть, чтобы избавиться от лишнего жира. Но это, конечно же, не все!

Примечательно Территория свободы: что купить родным и друзьям в Duty Free

Объем

Первое, что сделал Свид, когда захотел похудеть, – начал есть больше продуктов с большим объемом, что составляло около 80% его ежедневных калорий. Это макропродукты, которые дольше сохранят ощущение сытости и уменьшат желание перекусить между приемами.

"Избавься от орехов, хлопьев, батончиков, мюслей – это то, что тебя не насытит", – отмечает он.

Зато рекомендует добавить в свой рацион овсянку, яичные белки, куриную грудку и картофель.



Он рекомендует добавить цельные продукты, чтобы дольше сохранять сытость / Фото Unsplash

Диапазон повторений

"Если ты хочешь сбросить 5 или 25 килограммов, это не имеет значения, ты должен соблюдать диапазон от 6 до 12 повторений в большинстве твоих силовых тренировок в зале. Избегай очень большого диапазона повторений", – отмечает он.

Этого, по мнению фитнес-модели, будет достаточно, чтобы нарастить мышцы и изменить собственную фигуру. И во время похудения такое количество повторений крайне эффективное.

Кардио

Свид рекомендует не забывать о кардио-упражнениях в устойчивом состоянии низкой интенсивности (LISS). Их он предлагает, как средство для похудения. Следует выполнять 4 сеанса по 300 калорий, сжигаемых в неделю.

"Я всегда делаю на беговой дорожке 12 уклонов и 3,2 скорости. Ты можешь постепенно увеличивать количество сжигаемых калорий по мере того, насколько быстро ты выходишь на плато", – добавляет он.



Не стоит также забывать о кардиотренировках / Фото Unsplash

Питание после тренировки

Решение, которое ты примешь о том, что есть после тренировки, сделает огромное влияние на твою способность терять жир.

"Лично для меня обед после тренировки стал одним из самых сытных приемов в течение дня", – подчеркивает Рассел.

Он рекомендует включать в этот прием цельные продукты с большим объемом, чтобы быть сытым и не страдать из-за дефицита калорий.

Баланс

"Ты ведь не хочешь быть одержимым своими целями по снижению веса. Все дело в долгосрочной цели, а не в краткосрочной перспективе", – отмечает он.

Поэтому тебе нужно найти правильный баланс между соблюдением плана тренировок и питания, а также поиском способов развлечься. Все для того, чтобы похудение не ассоциировалось у тебя со страданиями.

Смотри видео, на котором Ассель Свид делится советами по похудению:

Возьми на вооружение Взрывная HIIT-тренировка, которая прокачает твоё тело: комплекс упражнений от тренера