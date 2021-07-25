Сразу же заметим, что наш герой не будет делать упор на суровых диетах и истощении собственного организма. Как бы это парадоксально ни звучало, но Ассель рекомендует больше есть, чтобы избавиться от лишнего жира. Но это, конечно же, не все!
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Объем
Первое, что сделал Свид, когда захотел похудеть, – начал есть больше продуктов с большим объемом, что составляло около 80% его ежедневных калорий. Это макропродукты, которые дольше сохранят ощущение сытости и уменьшат желание перекусить между приемами.
"Избавься от орехов, хлопьев, батончиков, мюслей – это то, что тебя не насытит", – отмечает он.
- Зато рекомендует добавить в свой рацион овсянку, яичные белки, куриную грудку и картофель.
Он рекомендует добавить цельные продукты, чтобы дольше сохранять сытость / Фото Unsplash
Диапазон повторений
"Если ты хочешь сбросить 5 или 25 килограммов, это не имеет значения, ты должен соблюдать диапазон от 6 до 12 повторений в большинстве твоих силовых тренировок в зале. Избегай очень большого диапазона повторений", – отмечает он.
Этого, по мнению фитнес-модели, будет достаточно, чтобы нарастить мышцы и изменить собственную фигуру. И во время похудения такое количество повторений крайне эффективное.
Кардио
Свид рекомендует не забывать о кардио-упражнениях в устойчивом состоянии низкой интенсивности (LISS). Их он предлагает, как средство для похудения. Следует выполнять 4 сеанса по 300 калорий, сжигаемых в неделю.
"Я всегда делаю на беговой дорожке 12 уклонов и 3,2 скорости. Ты можешь постепенно увеличивать количество сжигаемых калорий по мере того, насколько быстро ты выходишь на плато", – добавляет он.
Не стоит также забывать о кардиотренировках / Фото Unsplash
Питание после тренировки
Решение, которое ты примешь о том, что есть после тренировки, сделает огромное влияние на твою способность терять жир.
"Лично для меня обед после тренировки стал одним из самых сытных приемов в течение дня", – подчеркивает Рассел.
Он рекомендует включать в этот прием цельные продукты с большим объемом, чтобы быть сытым и не страдать из-за дефицита калорий.
Баланс
"Ты ведь не хочешь быть одержимым своими целями по снижению веса. Все дело в долгосрочной цели, а не в краткосрочной перспективе", – отмечает он.
Поэтому тебе нужно найти правильный баланс между соблюдением плана тренировок и питания, а также поиском способов развлечься. Все для того, чтобы похудение не ассоциировалось у тебя со страданиями.
Смотри видео, на котором Ассель Свид делится советами по похудению:
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Прислушайся к советам Асселя Свида и айда заниматься собственным телом. Заметим, что эти секреты можно использовать не только тем, кто хочет похудеть. Они идеально подойдут и для тех, кто планирует нарастить мышечную массу и получить желаемый рельеф. Поэтому не ленись становиться лучше версии себя вчерашнего!