Сжигай максимум калорий и наращивай рельеф: крутая HIIT-тренировка без инвентаря

Кто сказал, что для интенсивной тренировки нужно ходить в тренажерный зал или использовать крутой инвентарь? Мы более чем уверены, что для этого нужно лишь запастись хорошим настроением, а также желанием поработать над своим телом. А помогут тебе получить желаемый рельеф упражнения от популярного тренера.

Фитнес-тренер Ник Уолкер поделился крутой схемой HIIT-тренировки. С ее помощью ты сможешь не только сжечь максимум калорий, но и получить желаемый рельеф. Айда становиться лучше версии себя вчерашнего!

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Мне нравится выполнять HIIT-тренировки примерно 3 раза в неделю вместе с силовыми тренировками, чтобы оставаться стройным и работать в другой зоне частоты пульса. В сочетании с хорошо сбалансированной диетой можно сжигать и строить, используя ее как кардио,

– отмечает Ник Волкер.

Крутая HIIT-тренировка для каждого мужчины

Совет: выполняй каждое упражнение в течение 30 секунд, затем отдыхай 15 секунд, а затем переходи к следующему упражнению. Заверши полные 4 раунда!

Выпад на одной ноге (в обе стороны).

Приседания с упором на прикосновение.

Боковая прогулка с высокой планкой: 2 шага + 2 отжимания.

Прикосновения к коленам в высокой планке.

Смотри на видео, как правильно выполнять HIIT-тренировку:

С помощью этого комплекса упражнений ты сможешь сжигать калории. Также он позволяет тебе работать над телом своей мечты. Поэтому не ленись. Результаты начнут тебе нравиться настолько, что ты просто не хочешь останавливаться!

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Текст публикации Ника Уолкера

HIIT-ТРЕНИРОВКА ДЛЯ ТЕЛА!!!

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Без оборудования

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Сегодняшняя HIIT-тренировка – мне нравится выполнять HIIT-тренировки примерно 3 раза в неделю вместе с силовыми тренировками, чтобы оставаться стройным и работать в другой зоне частоты пульса! В сочетании с хорошо сбалансированной диетой можно сжигать и СТРОИТЬ, используя HIIT как кардио.

Тренировка

Выполняйте каждое упражнение в течение 30 секунд, затем отдохните 15 секунд, затем начните следующее упражнение. И так далее. Завершите 4 полных раунда!

1. Выпад на одной ноге (в обе стороны).

2. Приседания с упором на прикосновения.

3. Боковая прогулка с высокой планкой: 2 шага + 2 отжимания.

4. Прикосновения к коленам в высокой планке.

Последний слайд: как звучит эта цитата? "Если сначала у тебя не получится..."

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