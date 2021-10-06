Спалюй максимум калорій і нарощуй рельєф: круте HIIT-тренування без інвентарю

Хто сказав, що для інтенсивного тренування потрібно ходити у тренажерний зал або використовувати крутий інвентар? Ми більш ніж переконані, що для цього потрібно лише запастися хорошим настроєм, а також бажанням попрацювати над своїм тілом. А допоможуть тобі отримати бажаний рельєф вправи від популярного тренера.

Фітнес-тренер Нік Волкер поділився крутою схемою HIIT-тренування. З її допомогою ти зможеш не лише спалити максимум калорій, а й отримати бажаний рельєф. Гайда ставати кращою версією себе вчорашнього!

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Мені подобається виконувати HIIT-тренування приблизно 3 рази на тиждень разом з силовими тренуваннями, щоб залишатися струнким і працювати в іншій зоні частоти пульсу. У поєднанні з добре збалансованою дієтою ви можете спалювати та будувати, використовуючи її як кардіо,

– наголошує Нік Волкер.

Круте HIIT-тренування для кожного чоловіка

Порада: виконуй кожну вправу протягом 30 секунд, потім відпочивай 15 секунд, а після цього переходь до наступної вправи. Заверши повні 4 раунди!

Випад на одній нозі (в обидві сторони).

Присідання з упором на дотик.

Бічна прогулянка з високою планкою: 2 кроки + 2 відтискання.

Дотики до колін у високій планці.

Дивися на відео, як правильно виконувати HIIT-тренування:

За допомогою цього комплексу вправ ти зможеш спалювати калорії. Також він дозволяє тобі працювати над тілом своєї мрії. Тож не лінуйся. Результати почнуть тобі подобатися настільки, що ти просто не захочеш зупинятися!

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Текст публікації Ніка Волкера

HIIT-ТРЕНУВАННЯ ДЛЯ ТІЛА!!!

Проведіть пальцем по екрану, збережіть і поділіться!

Без обладнання

Цікавий факт: після зливи заходи стають яскравішими. Тепер втільте це в життя... коли настають важкі часи, знайте, що завжди буде краще!

Сьогоднішнє HIIT-тренування – мені подобається виконувати HIIT-тренування приблизно 3 рази на тиждень разом з силовими тренуваннями, щоб залишатися струнким і працювати в іншій зоні частоти пульсу! У поєднанні з добре збалансованою дієтою ви можете спалювати та БУДУВАТИ, використовуючи HІІТ як кардіо.

Тренування

Виконуйте кожну вправу протягом 30 секунд, потім відпочиньте 15 секунд, потім почніть наступну вправу. І так далі. Завершіть 4 повних раунду!

1. Випад на одній нозі (в обидві сторони).

2. Присідання з упором на дотик і вперед.

3. Бічна прогулянка з високою планкою: 2 кроки + 2 відтискання.

4. Дотики до колін у високій планці.

ОСТАННІЙ СЛАЙД: як звучить ця цитата? "Якщо спочатку в тебе не вийде..."

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