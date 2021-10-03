Простыми и эффективными движениями поделился фитнес-тренер Ник Уолкер. Он утверждает, что с их помощью можно хорошо поработать над своим телом, даря ему желаемый рельеф.
Примечательно BAROMETER Show: Nemiroff рассказал, как подарить гостям заведений гастрономическое удовольствие
Сначала пройдемся по советам, которые дал тренер. Они касаются тренировки мышц кора.
Прежде всего, отмечает Ник Уолкер, нужно придерживаться сбалансированной диеты и структурировать питания так, чтобы твои мышцы росли, а жир исчезал.
Также он рекомендует брать на вооружение анти-движения. Например, планки, чтобы развить силу и стабильность.
Не стоит забывать и о скручиваниях. В повседневной жизни каждый из нас выполняет недостаточное количество скручиваний.
И напоследок он предлагает развлекаться и проявлять творческий подход к тренировкам пресса. Ник Уолкер убежден, что ты будешь удивлен тем количеством силы и стабильности, которую можешь обнаружить в различных типах движений, с какими будешь экспериментировать.
Три простые движения, которые накачают сильный пресс и крепкую спину
- Планка с выпадом в сторону – 2 подхода по 20 повторений
- Планка от колена к локтю – 2 подхода по 30 секунд
- Прогулка в позиции зверя – 2 подхода по 20 шагов
Смотри на видео, как правильно выполнять движения:
Попробуй также Выполни 150 повторений за день: блогер бросил вызов, который под силу каждому
Возьми на вооружение комплекс этих упражнений. Но помни, что ты должен выкладываться на все 100, если не 200 процентов. Только в таком случае результат начнет тебя устраивать. Работай над собой и не ленись становиться лучше версии себя вчерашнего!
Текст публикации Ника Уолкера
3 ДВИЖЕНИЯ, ЧТОБЫ ПРОКАЧАТЬ ABS!
Проведите пальцем по экрану, сохраните и поделитесь!!!
Поговорим о нескольких вещах, касающихся тренировки кора:
1. Поддерживайте хорошо сбалансированную диету / структуру питания для развития пресса.
2. Используйте анти-движения, такие, как планки или мертвые жуки, чтобы развить силу и стабильность.
3. Используйте скручивания. В повседневной жизни мы недостаточно скручиваем!
4. Развлекайтесь и проявляйте творческий подход к тренировкам пресса – вы будете удивлены тем количеством силы и стабильности, которую вы можете найти в различных типах движений, с какими вы экспериментируете!
Попробуйте эту процедуру:
1. Открывалка для высокой планки – 2 x 20 повторений.
2. Планка от колена к локтю – 2 раза по 30 секунд.
3. Прогулка в позиции зверя – 2 x 20 шагов.
Отдыхайте 15 секунд между подходами!
6 дней до запуска моего приложения!!! Смотрите ссылку в моей биографии, чтобы подписаться на 1 доллар.