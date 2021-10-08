Такое мы видели только в кино: смотри, сможет ли олимпиец обогнать поезд метро

Это мнение, которое почти каждый высказывал в какой-то момент во время поездки на работу. Когда метро останавливается без всякой причины, и ты начинаешь думать, что на самом деле быстрее было бы пробежать на работу. Вот наш герой решил это проверить на деле.

В новом видеоролике на канале Running Channel, бегун на средние дистанции и двукратный олимпийский спортсмен сборной Великобритании Энди Бадделей проверяет эту теорию. Он пытается обогнать метро в центре Лондона.

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Сможет ли олимпиец перегнать поезд метро?

Начиная со станции Ватерлоо и заканчивая Банком, Энди пробегает 2,3 километра по линии Ватерлоо и Сити. Зато его оппонентка Сара делает то же путешествие на поезде лондонского метро. Все для того, чтобы узнать, кто прибудет в пункт назначения первым.

Интересно: поезд движется со средней скоростью 35 километров в час, но Энди уверен, что, учитывая количество остановок, которые он должен сделать, у него есть хорошие шансы на победу.

"Я действительно чувствую, что мог бы закончить разминку, и я начал слишком быстро. Я бегу изо всех сил", – говорит он вскоре после того, как начал свой забег.

И пока Энди бежит в хорошем темпе на первом этапе, он вскоре обнаруживает, что на Южном берегу Темзы в центре Лондона днем ​​довольно многолюдно, и масса людей на тротуаре начинает его тормозить. Затем ему нужно подняться по лестнице, чтобы попасть на мост и пересечь реку – и тогда его ноги действительно начинают гореть.

Смотри, как олимпиец пытается обогнать поезд метро:

И хотя в Сары сравнительно комфортная поездка, ей также приходится передвигаться по лестнице, когда она выходит из поезда и начинает выбегать из станции метро к месту встречи за пределами Банка Англии.

Сара выигрывает гонку, достигнув финиша за 8:42, а Энди прибывает вскоре после этого времени – 9:21.

"Я действительно думаю, что бег лучше, чем общественный транспорт. Но не сегодня", – говорит он.

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Мы ни к чему не призываем. Но есть подозрение, что добраться до работы ты сможешь быстрее, устроив пробежку или скорую прогулку. Поэтому в следующий раз можешь попробовать подобный эксперимент. Возможно, тебе понравится!