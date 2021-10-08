Таке ми бачили лише в кіно: дивися, чи зможе олімпієць обігнати поїзд метро

Це думка, яку майже кожен висловлював в якийсь момент під час поїздки на роботу. Коли метро зупиняється без будь-якої причини, і ти починаєш міркувати, що насправді швидше було б пробігти на роботу. От наш герой вирішив це перевірити на ділі.

У новому відеоролику на каналі Running Channel, бігун на середні дистанції та дворазовий олімпійський спортсмен збірної Великої Британії Енді Бадделей перевіряє цю теорію. Він намагається обігнати метро у центрі Лондона.

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Чи зможе олімпієць перегнати поїзд метро?

Починаючи зі станції Ватерлоо та закінчуючи Банком, Енді пробігає 2,3 кілометра по лінії Ватерлоо і Сіті. Натомість його опонентка Сара робить ту ж подорож на поїзді лондонського метро. Усе для того, щоб дізнатися, хто прибуде у пункт призначення першим.

Цікаво: поїзд рухається з середньою швидкістю 35 кілометрів на годину, але Енді впевнений, що, з огляду на кількість зупинок, які він повинен зробити, у нього є хороші шанси на перемогу.

"Я дійсно відчуваю, що міг би закінчити розминку, і я стартував занадто швидко. Я біжу з усіх сил", – говорить він незабаром після того, як почав свій забіг.

І поки Енді біжить в хорошому темпі на першому етапі, він незабаром виявляє, що на Південному березі Темзи в центрі Лондона вдень досить багатолюдно, і маса людей на тротуарі починає його гальмувати. Потім йому потрібно піднятися сходами, щоб потрапити на міст та перетнути річку – і тоді його ноги дійсно починають горіти.

Дивися, як олімпієць намагається обігнати поїзд метро:

І хоча у Сари порівняно комфортна поїздка, їй також доводиться пересуватися сходами, коли вона виходить з поїзда та починає вибігати зі станції метро до місця зустрічі за межами Банку Англії.

Сара виграє гонку, досягнувши фінішу за 8:42, а Енді прибуває незабаром після цього часу – 9:21.

"Я дійсно думаю, що біг кращий, ніж громадський транспорт. Але не сьогодні", – каже він.

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Ми ні до чого не закликаємо. Але є підозра, що дістатися до роботи ти зможеш швидше, влаштувавши пробіжку або швидку прогулянку. Тож наступного разу можеш спробувати подібний експеримент. Можливо, тобі сподобається!