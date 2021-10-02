Брауни, конечно же, будет выполнять это вызов не один. Он зовет своего друга. Каждый час они вдвоем будут выполнять определенную фитнес-задачу.

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"Мы не можем пойти. Мы не можем спать. Мы закрылись от внешнего мира. И мы не знаем время", – признается он.

Подчеркиваем, что пытаться воспроизвести нечто подобное не стоит. Береги себя и свое здоровье!

Ребята принесли с собой еду, сменную одежду. И все для того, чтобы приступить к работе в 15:00.

Блогеры бросили себе вызов 24-часовой тренировкой

Задача первого часа – сжечь 20 калорий как можно скорее на аеробайке. Брауни крутит его 16 секунд, а остаток часа занимается художественной гимнастикой. Следующий вызов – Магические отжимания, при которых ребята используют палку от метлы. Ребята переходят к третьей задаче. Им следует сделать наибольшее количество подтягиваний за 30 секунд. Брауни справляется с 24 повторениями. В испытании №4 они проверяют свой вертикальный прыжок, пытаясь ухватиться за высокую перекладину одной рукой и повиснуть. После нескольких попыток Брауни таки удается это сделать.

В следующий час они заправляются пастой во время ходьбы на беговой дорожке. Вызов №5 – максимальное количество отжиманий за 30 секунд. Нашему герою удается сделать 58. После еще одного часа тренировки они попадают в следующий раунд – игру в Дженгу, удерживая доску. Еще час тренировки, а затем вызов №7 – невозможное подтягивания. После него идет 8 задача – сделать максимальное количество прыжков с одной стороны в сторону за 30 секунд. Еще час тренировки, чтобы перейти к 9 раунду – отжимания без рук.

Они подпитываются протеиновыми батончиками перед 10 испытанием – волшебным подтягиванием. Впрочем, ни один из ребят не может его выполнить. Наши герои тренируются еще час, а потом делают приседания в задании 11. Следующий же вызов – тандемные отжимания. Ребята справляются с 20 повторениями.

Ребята на полпути, но не чувствуют себя слишком уставшими. Следующий же вызов призван немного взбодрить их – холодный душ, сэр. После определенной работы с обручем они переходят к 14 задаче: "Повесить кенгурушку с капюшоном", где они переодеваются, выполняя мертвый выс. В течение следующего часа они готовят банановые блины перед испытанием 15: невозможная задержка при приседаниях. В 16 задачи они пытаются отжиматься от волшебной бутылки с водой, составляя вместе 3 бутылки.

"Я так устал, что могу заснуть во время отжиманий", – признается Брауни.

Смотри, как блогеры справляются с 24-часовым вызовом:

17 вызов – 10-секундное зависание, и ребятам оно дается уже нелегко. На завтрак Брауни нагревает еще макарон и продолжает тренироваться. Он берет массажный пистолет, чтобы улучшить кровообращение в мышцах перед 18 задачей – прыжком в длину с чашкой, после которого идет еще час тренировки. 19 вызов – невозможное отжимание, которое им удается выполнить. Зато следующую задачу они провалили. Еще через час они выполняют 21 задачу, в которой делают максимальное количество отжиманий из стороны в сторону за 1 минуту.

Чтобы развлечь себя после еще одного часа тренировки, 22 задача – трюк с подтягиванием, в котором они делают подтягивания и пытаются забросить мяч в баскетбольное кольцо. Брауни полностью справляется с этой задачей. Еще час тренировок, и они переходят к предпоследней задаче – пробивка деревянных досок.

Напоследок остался 24 вызов – отжимания. После них на ребят ждет еще час тренировки и борьбы с собой.

"Я так сильно хочу спать", – говорит Брауни.

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