"Тигры зубов не чистят": почему Мао Цзэдун игнорировал правила гигиены

В книге воспоминаний врача Цюаня Яньчи, заботившегося о здоровье китайского лидера Мао Цзэдуна, можно увидеть немало такого, о чем в официальных биографиях не пишут.

Недаром она называется "Частная жизнь Мао Цзэдуна". Если верить этим воспоминаниям, Мао был довольно странным человеком, и имел немало привычек, которые шокировали даже современников.

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Все ради долголетия

К примеру, чего стоят только привычки, выработанные для достижения долголетия (не секрет, что все диктаторы мечтают о более длительных жизни и правлении).

И если секс принципиально с девственницами еще можно объяснить с медицинской точки зрения (меньше шансов подхватить венерические заболевания), то отношение к гигиене – отнюдь.

Коммунистический правитель Китая и основатель местной руководящей Коммунистической партии Мао Цзэдун, очевидно, отождествлял себя с тигром.

Тигры никогда не чистят зубы, но зубы у тигров всегда остаются острыми,

– говорил он.

Вот и сам Цзэдун никогда не чистил зубы и никогда не мылся.

Больше всего – обтирался влажными горячими полотенцами.

Нет, правда, врачи честно пытались объяснить Великому Кормчему, что личная гигиена таки необходима. Но в ответ в лучшем случае слышали фразу о зубах тигра. В худшем…



Мао Цзэдун знал "лучше" врачей, как ему нужно смотреть за собой / Фото unsplash

Плохой пример

Из всех возможных утренних гигиенических процедур Мао выбрал одну – полоскать рот зеленым чаем и жевать заварку.

За годы такой практики зубы Цзэдуна покрылись зеленым каменным налетом, под которым шел процесс гниения.

Однако убеждений своих Мао не изменил – то ли действительно верил в своего внутреннего тигра, то ли таким образом ставил что-то в противовес ненавистному Западу.

Учитывая еще и то, что спал диктатор где-то по 4 часа в сутки, не удивляемся, что его врач указывал на целый ворох проблем со здоровьем своего подопечного. Однако…

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Однако Мао Цзэдун прожил 82 года. Поэтому и по сей день многие китайцы в глубинке продолжают полоскать рот зеленым чаем по методу Мао.