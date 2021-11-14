Недарма ж вона називається "Приватне життя Мао Цзедуна". Якщо вірити цим спогадам, Мао був досить дивною людиною, і мав чимало звичок, які шокували навіть сучасників.

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Усе заради довголіття

До прикладу, чого варті тільки звички, вироблені задля досягнення довголіття (не секрет, що усі диктатори мріють про якомога довше життя та правління).

І якщо секс принципово з незайманими ще можна пояснити з медичної точки зору (менше шансів підхопити венеричні захворювання), то ставлення до гігієни – аж ніяк.

Комуністичний правитель Китаю та засновник місцевої керівної Комуністичної партії Мао Цзедун, вочевидь, ототожнював себе з тигром.

Тигри ніколи не чистять зуби, але зуби у тигрів завжди залишаються гострими,

– говорив він.

От і сам Цзедун ніколи не чистив зуби й ніколи не мився.

Щонайбільше – обтирався вологими гарячими рушниками.

Ні, правда, лікарі чесно намагалися пояснити Великому Керманичу, що особиста гігієна таки необхідна. Але у відповідь у кращому випадку чули фразу про зуби тигра. У гіршому…



Мао Цзедун знав "краще" за лікарів, як йому треба дивитися за собою / Фото unsplash

Поганий приклад

З усіх можливих ранкових гігієнічних процедур Мао обрав одну – полоскати рот зеленим чаєм і жувати заварку.

За роки такої практики зуби Цзедуна вкрилися зеленим кам'яним нальотом, під яким тривав процес гниття.

А проте переконань своїх Мао не змінив – чи то дійсно вірив у свого внутрішнього тигра, чи то у такий спосіб ставив щось на противагу ненависному Заходу.

Ураховуючи ще й те, що спав диктатор десь по 4 години на добу, не дивуємося, що його лікар вказував на цілу купу проблем зі здоров'ям свого підопічного. А проте…

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А проте Мао Цзедун прожив 82 роки. Тож і донині чимало китайців у глибинці продовжують полоскати рот зеленим чаєм за методом Мао.