Тренер объяснил, почему мужчинам после 30 очень трудно похудеть

Фитнес-блогер Томас ДеЛауер, который еще и ведет свой ютьюб-канал, создает контент о похудении. Все ролики основываются на его собственном опыте, ведь сам он когда-то лишился 45 килограммов. На этот раз он объясняет, почему после 30 вероятность похудеть сокращается.

В ролике, который появился на его канале, ДеЛауер описывает некоторые ключевые факторы увеличения веса, какое может случиться с мужчинами после 30. А еще он делает акцент на биологических причинах, из-за которых похудеть становится все труднее с возрастом.

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Почему после 30 очень сложно похудеть

На видео ДеЛауер объясняет, почему после 30 похудеть очень трудно:

Виноваты гормоны

"Вы начинаете набирать вес, когда снижается уровень тестостерона, что является очень распространенным явлением", – говорит он.

Меняется инсулинорезистентность

"Наша неспособность справляться с глюкозой увеличивается с возрастом. Это влияет на нашу талию, а еще на другие метаболические факторы и способность использовать энергию. В результате – поддерживать и наращивать мышцы", – подчеркивает ДеЛауер.

Образ жизни

ДеЛауер приводит свидетельства того, что с возрастом мы, как правило, значительно больше перекусываем, а также становимся менее активными.

"Чем чаще мы едим, тем чаще повышаем уровень инсулина и тем чаще снижаем нашу чувствительность", – отмечает он.

Тренер подчеркивает, что взрослые на 29% менее активны, чем молодые люди. А это значит, что ты сжигаешь меньше калорий. А если еще и окажется, что с возрастом ты начал есть больше, то ты и сам все прекрасно понимаешь.



В твоей жизни должно быть еще больше физической активности / Фото Unsplash

ДеЛауер подчеркивает, что активный человек должен сжигать 50% потребленных калорий. Это позволит оставаться стройным!

Возьми на вооружение Эти привычки замедляют твой метаболизм

Поэтому после 30 мы рекомендуем серьезно пересмотреть свой рацион, а также позаботиться о физической активности. Это однозначно поможет тебе поддерживать свое тело в форме.