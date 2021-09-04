Согласно науке, метаболизм естественным образом замедляется с возрастом. Но не стоит паниковать, ведь это не мгновенный процесс. Впрочем, есть ряд ошибок, которые допускает большинство. И именно они мешают ускорению метаболизма. Не делай так больше!

Примечательно Nemiroff стал официальным партнером украинской миссии на Луну: когда она состоится

Что ты делаешь, чтобы замедлить метаболизм?

1. Потребляешь слишком мало калорий

Так, чтобы похудеть, нужно есть меньше. Но есть предел. Если ты сократишь количество калорий до экстремального минимума, твоё тело получит сигнал о том, что еды слишком мало. Поэтому метаболизм замедляется, что является одним из алгоритмов выживания.

Что с этим делать? Не ограничивай себя слишком сильно. Ты должен потреблять столько пищи, сколько необходимо для выполнения всех твоих действий, и рекомендуется не опускаться ниже 1 460 калорий в сутки!



Не нужно слишком ограничивать себя в еде / Фото Unsplash

2. Ты употребляешь недостаточно белка

Белок – то, что поможет тебе поддерживать здоровый вес. Он не только позволяет чувствовать себя сытым и довольным, но также повышает скорость, с которой твоё тело сжигает калории. Кроме того, процесс пищеварения – это то, что помогает ускорить метаболизм.

Что с этим делать? Рекомендуется употреблять порцию белка (необязательно животного происхождения) на каждый прием пищи.

3. Ты ведешь малоподвижный образ жизни

Отсутствие активности заставляет твоё тело сжигать меньше калорий. Сидения в офисе целый день негативно влияет на твой метаболизм. Поэтому важно сохранять достаточную активность в течение дня. Согласно исследованию, уборка в доме или другие занятия, не связанные со спортом, могут помочь тебе сжигать калории.

Что с этим делать? Попробуй прогуляться, подняться по лестнице вместо лифта и заняться физическими упражнениями. Даже 30 минут будет достаточно, чтобы достичь желаемого результата.



Сидячий образ жизни негативно влияет на твой метаболизм / Фото Unsplash

4. Ты плохо спишь

Хороший сон важен для крепкого здоровья, отличного внешнего вида и самочувствия. Недостаточное количество сна повышает риск заболеваний, а также снижает скорость метаболизма. А еще у тебя растут шансы набрать лишние килограммы.

Что с этим делать? Тебе следует придерживаться распорядка сна. Попробуй спать хотя бы 7 часов в сутки.

5. Пьешь сладкие напитки

Сахар не слишком хорошо влияет на твоё здоровье. Его избыток может повысить риск развития диабета, ожирения или резистентности к инсулину. А еще он замедляет обмен веществ.

Что с этим делать? Пей воду, чай или кофе, но без сахара или других ингредиентов.



Пей кофе или чай без сахара и сладостей / Фото Unsplash

6. Не занимаешься силовыми тренировками

Силовые тренировки с весами помогают строить больше мышц, а также сжигать больше калорий. И это помогает поддерживать обмен веществ, который замедляется с возрастом.

Что с этим делать? Новичкам рекомендуется заниматься хотя бы 3 дня в неделю с отягощениями, дополняя их кардио и другими видами упражнений.

Избавься от этих привычек, чтобы не замедлять метаболизм самостоятельно. Это позволит не только избавиться от лишних килограммов, но и продолжать работать над телом своей мечты!

Не ленись работать над своим телом. А помогут тебе эти упражнения и советы: