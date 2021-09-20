Тренер пояснив, чому чоловікам після 30 дуже важко схуднути

Фітнес-блогер Томас ДеЛауер, котрий ще й веде свій ютуб-канал, створює контент про схуднення. Усі ролики ґрунтуються на його власному досвіді, адже сам він колись позбувся 45 кілограмів. Цього ж разу він пояснює, чому після 30 ймовірність схуднути скорочується.

У ролику, який з'явився на його каналі, ДеЛауер описує деякі ключові чинники збільшення ваги, яке може спіткати чоловіків після 30. А ще він робить акцент на біологічних причинах, через які схуднути стає все важче з віком.

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Чому після 30 дуже складно схуднути

На відео ДеЛауер пояснює, чому після 30 схуднути дуже важко:

Винні гормони

"Ви починаєте набирати вагу, коли знижується рівень тестостерону, що є дуже поширеним явищем", – говорить він.

Змінюється інсулінорезистентність

"Наша нездатність справлятися з глюкозою збільшується з віком. Це впливає на нашу талію, а ще на інші метаболічні фактори й здатність використовувати енергію. У результаті, – підтримувати й нарощувати м'язи", – підкреслює ДеЛауер.

Спосіб життя

ДеЛауер наводить свідчення того, що з віком ми, як правило, значно більше перекушуємо, а також стаємо менш активними.

"Чим частіше ми їмо, тим частіше підвищуємо рівень інсуліну і тим частіше знижуємо нашу чутливість", – зауважує він.

Тренер підкреслює, що дорослі на 29% менш активні, ніж молоді люди. А це означає, що ти спалюєш менше калорій. А якщо ще й виявиться, що з віком ти почав їсти більше, то тут ти й сам усе прекрасно розумієш.



У твоєму житті має бути ще більше фізичної активності / Фото Unsplash

ДеЛауер підкреслює, що активна людина повинна спалювати 50% спожитих калорій. Це дозволить залишатися струнким!

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Тож після 30 ми рекомендуємо серйозно переглянути свій раціон, а також потурбуватися про фізичну активність. Це однозначно допоможе тобі підтримувати своє тіло у формі.