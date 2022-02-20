Крутым комплексом упражнений поделился фитнес-тренер Саван. С его помощью ты сможешь изрядно проработать мышцы верхней части тела. А самое ценное в этих упражнениях то, что их можно выполнять дома. Поднимай свою ленивую задницу с дивана и айда работать!
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Закончим выходные тренировкой верхней части тела без оборудования, чтобы накачать спину и пресс. Медленный и сосредоточенный темп будет наилучшим подходом к каждому упражнению. Не спеши. Успех нуждается в терпении,
– призвал тренер.
Мы же от себя напомним, что перед выполнением каких-либо упражнений важно разогреться. Разомни мышцы, чтобы избежать травматизма, а также помочь им эффективнее расти. Тогда работа над телом твоей мечты будет еще более результативна.
Как прокачать верхнюю часть тела
Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:
Двойные удары
- Задача: выполни 4 подхода по 10 повторений
Круги
- Задача: выполни 4 подхода по 10 повторений
Велосипедист с ударом
- Задача: выполни 4 подхода по 10 повторений
Тяга рук с отводом назад
- Задача: выполни 4 подхода по 10 повторений
Реверсное скручивание
- Задача: выполни 4 подхода по 10 повторений
Свободный полет
- Задача: выполни 4 подхода по 10 повторений
Этот комплекс упражнений может быть как суперсетом, когда ты переходишь от упражнения к упражнению с минимальным отдыхом, так и частью тренировочной рутины. Добавь эти упражнения, к примеру, к своей утренней зарядке. Всего несколько корректив, а результат уже будет более заметным.
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Самое ценное в этом комплексе упражнений то, что для его выполнения тебе не нужно ничего. Поэтому хватит искать оправдания и откладывать на завтра работу над телом собственной мечты. Айда уже сейчас становиться лучшей версией себя вчерашнего!
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Текст публикации Саванна
Закончим выходные тренировкой верхней части тела без оборудования, чтобы накачать спину и пресс. Медленный и сосредоточенный темп будет наилучшим подходом к каждому упражнению. Не спеши. Успех нуждается в терпении.
Двойные удары (4 х 10)
Круги (4 х 10)
Велосипедист с ударом (4 х 10)
Тяга рук с отводом назад (4 х 10)
Реверсное скручивание (4 х 10)
Свободный полет (4 х 10)