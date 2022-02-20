Крутым комплексом упражнений поделился фитнес-тренер Саван. С его помощью ты сможешь изрядно проработать мышцы верхней части тела. А самое ценное в этих упражнениях то, что их можно выполнять дома. Поднимай свою ленивую задницу с дивана и айда работать!

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Закончим выходные тренировкой верхней части тела без оборудования, чтобы накачать спину и пресс. Медленный и сосредоточенный темп будет наилучшим подходом к каждому упражнению. Не спеши. Успех нуждается в терпении,

– призвал тренер.

Мы же от себя напомним, что перед выполнением каких-либо упражнений важно разогреться. Разомни мышцы, чтобы избежать травматизма, а также помочь им эффективнее расти. Тогда работа над телом твоей мечты будет еще более результативна.

Как прокачать верхнюю часть тела

Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:

Двойные удары

Задача: выполни 4 подхода по 10 повторений

Круги

Задача: выполни 4 подхода по 10 повторений

Велосипедист с ударом

Задача: выполни 4 подхода по 10 повторений

Тяга рук с отводом назад

Задача: выполни 4 подхода по 10 повторений

Реверсное скручивание

Задача: выполни 4 подхода по 10 повторений

Свободный полет

Задача: выполни 4 подхода по 10 повторений

Этот комплекс упражнений может быть как суперсетом, когда ты переходишь от упражнения к упражнению с минимальным отдыхом, так и частью тренировочной рутины. Добавь эти упражнения, к примеру, к своей утренней зарядке. Всего несколько корректив, а результат уже будет более заметным.

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Самое ценное в этом комплексе упражнений то, что для его выполнения тебе не нужно ничего. Поэтому хватит искать оправдания и откладывать на завтра работу над телом собственной мечты. Айда уже сейчас становиться лучшей версией себя вчерашнего!

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Текст публикации Саванна

Закончим выходные тренировкой верхней части тела без оборудования, чтобы накачать спину и пресс. Медленный и сосредоточенный темп будет наилучшим подходом к каждому упражнению. Не спеши. Успех нуждается в терпении.