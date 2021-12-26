Этими упражнениями поделился фитнес-тренер Бенно Питерс. С их помощью можно будет не только накачать пресс, но поддерживать свое тело в безупречной форме.

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Неужели невозможно получить четкие 6 кубиков пресса? Что ж, вы наверняка можете добиться этого, но вам нужно нарастить мышцы живота, чтобы они были отчетливо видны, даже если у вас больше жира,
– говорит тренер.

У него есть 4 суперэффективных упражнения для пресса, которые он рекомендует добавить в свою программу тренировок. Все для того, чтобы побыстрее получить желанные 6 кубиков пресса.

Как накачать пресс – комплекс упражнений

Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:

1. Скручивание со скрещенными ногами

Тренер рекомендует мысленно сосредоточиться на сокращении пресса, а не только на том, чтобы ты коснулся локтем колена.

  • Следует выполнить 4 подхода по 10 повторений на каждую сторону.

2. Скручивание всего тела

Бенно Питерс призывает обязательно поднять руки над голой. Все для того, чтобы сделать это упражнение более сложным.

  • Для достижения эффекта следует выполнять 3 подхода по 12 повторений.

3. Воздушная ходьба

Тренер рекомендует делать не менее 5 воздушных шагов вверх и 5 медленных шагов вниз. Это, подчеркивает он, один подход.

  • Твоя задача – выполнить 4 таких подхода.

4. Боковые скручивания в планке

Когда твоя рука касается колена, сделай паузу на 1 – 3 секунды и напряги пресс для большей активации мышц.

  • Тебе следует выполнить 3 подхода по 12 повторений на каждую сторону.

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Текст публикации Бенно Питерса

Неужели невозможно получить четкие 6 кубиков пресса? Что ж, вы наверняка можете добиться этого, но вам нужно нарастить мышцы живота, чтобы они были отчетливо видны, даже если у вас больше жира.

1. Скручивание со скрещенными ногами: мысленно сосредоточьтесь на сокращении пресса, а не просто пытайтесь коснуться колена. 4 подхода по 10 повторений на каждую сторону.

2. Скручивание всего тела. Обязательно поднимите руки над головой, чтобы сделать упражнение более сложным. 3 подхода из 12 повторений.

3. Воздушная ходьба: сделайте не менее 5 медленных шагов вверх и 5 медленных шагов вниз, это один подход. Старайтесь до 4 подходов.

4. Боковые скручивания в планке: когда ваша рука касается колена, сделайте паузу на 1 – 3 секунды и с силой напрягите пресс для большей активации мышц. 3 подхода по 12 повторений на каждую сторону.