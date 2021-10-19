Твой пресс будет гореть: тренер показал, как накачать желанные 6 кубиков

И хотя пресс не видно невооруженным глазом из-за одежды, многие мужчины мечтают его накачать. К счастью, в сети можно найти множество упражнений, которые позволяют достичь желаемого результата. К твоему вниманию комплекс от тренера, который позволит тебе получить вожделенные 6 кубиков. Айда становиться лучше версии себя вчерашнего!

Комплексом упражнений поделился тренер Дэниел Энтони. Возьми их на вооружение, чтобы не только работать над своим рельефом, но и становиться сильнее. Результат тебе понравится!

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"Вот тренировка, которую стоит попробовать в тренажерном зале. Она позволит стать сильнее и, в результате, набрать больше мышечной массы", – отмечает тренер.

Как накачать стальной пресс – упражнения

Подъем ног в висе – 3 подхода по 12 повторений

– 3 подхода по 12 повторений Комбинированный подъем ног в висе – 3 подхода по 8 повторений

– 3 подхода по 8 повторений Ножницы – 3 подхода по 30 секунд

– 3 подхода по 30 секунд Подъем ног сидя – 3 подхода по 12 повторений

– 3 подхода по 12 повторений Скручивания колен из стороны в сторону в груди – 3 подхода по 16 повторений

Совет:Это позволит не только избежать травматизма, но и достичь желаемых результатов.

"Вот вам, ребята, потрясающая тренировка для пресса, которую стоит попробовать. Дайте мне знать, если у вас возникнут какие-либо вопросы, связанные с тренировкой. Поделитесь и сохраните эту тренировку, если вам или вашему другу нужна помощь в наращивании мышц", – добавил он.

Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:

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Текст публикации Дэниела Энтони

Привет, ребята! Вот тренировка, которую стоит попробовать в тренажерном зале. Эта тренировка позволит вам стать сильнее и, в результате, набрать больше мышечной массы. ПОДЕЛИТЬСЯ и СОХРАНИТЬ. Смотрите полную информацию о тренировках ниже.

Подъем ног в висе – 3 подхода по 12 повторений

Комбинированный подъем ног в висе – 3 подхода по 8 повторений

Ножницы – 3 подхода по 30 секунд

Подъем ног сидя – 3 подхода по 12 повторений

Скручивания колен из стороны в сторону в груди – 3 подхода по 16 повторений

Вот вам, ребята, потрясающая тренировка для пресса, которую стоит попробовать. Дайте мне знать, если у вас возникнут какие-либо вопросы, связанные с тренировкой. Поделитесь и сохраните эту тренировку, если вам или вашему другу нужна помощь в наращивании мышц.

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