Взрывным комплексом упражнений для плеч поделился тренер Дэниел Энтони. Как замечает он, эта тренировка позволит тебе стать сильнее и, в результате, набрать больше мышечной массы.

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Совет: не забывай разогреть мышцы перед тренировкой. Это позволит не только избежать травматизма, но и достичь желаемых результатов.

Как накачать сильные плечи – тренировка

Боковой жим троса – 4 подхода по 12 повторений Жим плеч сидя – 3 подхода по 8 повторений на каждую руку Боковой подъем гантели сидя со статическим удержанием – 3 подхода по 10 повторений на каждую руку Одиночный жим Арнольда стоя – 3 подхода по 8 повторений на каждую руку Тяга троса на задних дельтах – 3 подхода по 12 повторений Тяга назад на тросе одной рукой на коленях – 3 подхода по 15 повторений на каждую руку

"Вот вам, ребята, потрясающая тренировка плеч, которую стоит попробовать. Дайте мне знать, если у вас возникнут какие-либо вопросы. Поделитесь и сохраните эту тренировку, если вам или вашему другу нужна помощь в наращивании мышц", – призывает тренер.

Смотри на видео, как правильно выполнять тренировку:

Возьми на вооружение тренировки от Дэниела Энтони. С его помощью ты сможешь достичь желаемого результата, совершенствуясь с каждым разом. Гарантируем, тебе понравятся сила и рельеф, не заставят себя долго ждать.

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Текст публикации Дэниела Энтони

Привет, ребята! Вот тренировки для плеч, которую стоит попробовать в тренажерном зале. Эта тренировка позволит вам стать сильнее и, в конечном итоге, набрать больше мышечной массы. ПОДЕЛИТЬСЯ и СОХРАНИТЬ. Смотрите полную информацию о тренировках ниже.

Боковой жим троса – 4 подхода по 12 повторений

Жим плеч сидя – 3 подхода по 8 повторений на каждую руку

Боковой подъем гантели сидя со статическим удержанием – 3 подхода по 10 повторений на каждую руку

Одиночный жим Арнольда стоя – 3 подхода по 8 повторений на каждую руку

Тяга троса на задних дельтах – 3 подхода по 12 повторений

Тяга назад на тросе одной рукой на коленях – 3 подхода по 15 повторений на каждую руку

Вот вам, ребята, потрясающая тренировка плеч, которую стоит попробовать. Дайте мне знать, если у вас возникнут какие-либо вопросы по тренировке. Поделитесь и сохраните эту тренировку, если вам или вашему другу нужна помощь в наращивании мышц.