Твій прес палатиме: тренер показав, як накачати омріяні 6 кубиків
Джерело:інстаграм Деніела Ентоні
І хоч прес не видно неозброєним оком через одяг, багато чоловіків мріють його накачати. На щастя, в мережі можна знайти безліч вправ, які дозволяють досягнути бажаного результату. До твоєї уваги комплекс від тренера, який дозволить тобі отримати омріяних 6 кубиків. Гайда ставати кращою версією себе вчорашнього!
Комплексом вправ поділився тренер Деніел Ентоні. Візьми їх на озброєння, щоб не лише працювати над своїм рельєфом, а й ставати сильнішим. Результат тобі сподобається!
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"Ось тренування, яке варто спробувати у тренажерному залі. Воно дозволить стати сильнішим і, в результаті, набрати більше м'язової маси", – наголошує тренер.Порада: не забувай розігріти м'язи перед тренуванням. Це дозволить не лише уникнути травматизму, а й досягнути бажаних результатів.
Як накачати сталевий прес – вправи
- Підйом ніг у висі – 3 підходи по 12 повторень
- Комбінований підйом ніг у висі – 3 підходи по 8 повторень
- Ножиці – 3 підходи по 30 секунд
- Підйом ніг сидячи – 3 підходи по 12 повторень
- Скручування колін з боку в бік до грудей – 3 підходи по 16 повторень
"Ось вам, хлопці, приголомшливе тренування для преса, яке варто спробувати. Дайте мені знати, якщо у вас виникнуть будь-які питання, пов'язані з тренуванням. Поділіться та збережіть це тренування, якщо вам або вашому другові потрібна допомога в нарощуванні м'язів", – додав він.
Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:
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Текст публікації Деніела Ентоні
Привіт, хлопці! Ось тренування, яке варто спробувати в тренажерному залі. Це тренування дозволить вам стати сильнішим і, в результаті, набрати більше м'язової маси. ПОДІЛИТИСЯ і ЗБЕРЕГТИ. Дивіться повну інформацію про тренування нижче.
Підйом ніг у висі – 3 підходи по 12 повторень
Комбінований підйом ніг у висі – 3 підходи по 8 повторень
Ножиці – 3 підходи по 30 секунд
Підйом ніг сидячи – 3 підходи по 12 повторень
Скручування колін з боку в бік до грудей – 3 підходи по 16 повторень
Ось вам, хлопці, приголомшливе тренування для преса, яке варто спробувати. Дайте мені знати, якщо у вас виникнуть будь-які питання, пов'язані з тренуванням. Поділіться і збережіть це тренування, якщо вам або вашому другу потрібна допомога у нарощуванні м'язів.
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