Твій прес палатиме: тренер показав, як накачати омріяні 6 кубиків

І хоч прес не видно неозброєним оком через одяг, багато чоловіків мріють його накачати. На щастя, в мережі можна знайти безліч вправ, які дозволяють досягнути бажаного результату. До твоєї уваги комплекс від тренера, який дозволить тобі отримати омріяних 6 кубиків. Гайда ставати кращою версією себе вчорашнього!

Комплексом вправ поділився тренер Деніел Ентоні. Візьми їх на озброєння, щоб не лише працювати над своїм рельєфом, а й ставати сильнішим. Результат тобі сподобається!

Варте уваги Перша українська місія на Місяць представлена на Експо-2020 у Дубаї

"Ось тренування, яке варто спробувати у тренажерному залі. Воно дозволить стати сильнішим і, в результаті, набрати більше м'язової маси", – наголошує тренер.

Як накачати сталевий прес – вправи

Підйом ніг у висі – 3 підходи по 12 повторень

– 3 підходи по 12 повторень Комбінований підйом ніг у висі – 3 підходи по 8 повторень

– 3 підходи по 8 повторень Ножиці – 3 підходи по 30 секунд

– 3 підходи по 30 секунд Підйом ніг сидячи – 3 підходи по 12 повторень

– 3 підходи по 12 повторень Скручування колін з боку в бік до грудей – 3 підходи по 16 повторень

Порада:Це дозволить не лише уникнути травматизму, а й досягнути бажаних результатів.

"Ось вам, хлопці, приголомшливе тренування для преса, яке варто спробувати. Дайте мені знати, якщо у вас виникнуть будь-які питання, пов'язані з тренуванням. Поділіться та збережіть це тренування, якщо вам або вашому другові потрібна допомога в нарощуванні м'язів", – додав він.

Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:

Спробуй також Як накачати сильні плечі: вибухове тренування для кожного чоловіка

Текст публікації Деніела Ентоні

Привіт, хлопці! Ось тренування, яке варто спробувати в тренажерному залі. Це тренування дозволить вам стати сильнішим і, в результаті, набрати більше м'язової маси. ПОДІЛИТИСЯ і ЗБЕРЕГТИ. Дивіться повну інформацію про тренування нижче.

Підйом ніг у висі – 3 підходи по 12 повторень

Комбінований підйом ніг у висі – 3 підходи по 8 повторень

Ножиці – 3 підходи по 30 секунд

Підйом ніг сидячи – 3 підходи по 12 повторень

Скручування колін з боку в бік до грудей – 3 підходи по 16 повторень

Ось вам, хлопці, приголомшливе тренування для преса, яке варто спробувати. Дайте мені знати, якщо у вас виникнуть будь-які питання, пов'язані з тренуванням. Поділіться і збережіть це тренування, якщо вам або вашому другу потрібна допомога у нарощуванні м'язів.

Напишіть мені в DM слово "Muscle", щоб отримати додаткову інформацію про коучинг.