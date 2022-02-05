Ими поделился фитнес-тренер Дэниел Энтони. Попробуй и ты взять на вооружение эти упражнения, чтобы стать лучшей версией себя вчерашнего, а также разнообразить тренировки.

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Эй, как дела, ребята? Вот убийственная тренировка для плеч, которую можно попробовать в тренажерном зале. Оно позволит вам стать сильнее и, в результате, набрать больше сухой мышечной массы,

– говорит тренер.

Перед переходом к этой тренировке мы рекомендуем сделать разминку. Это позволит тебе не только разогреть мышцы, но и избежать травматизма. Остальное очень важно, если ты не хочешь ставить на паузу работу над собственным телом.

Как накачать сильные плечи – комплекс упражнений

1. Боковая тяга одной рукой

Задача: выполняй 3 подхода по 12 повторений на каждую руку.

2. Поочерёдный подъем троса вперед

Задача: выполняй 3 подхода по 10 повторений на каждую руку.

3. Боковые разведения гири одной рукой

Задача: выполняй 3 подхода по 8 повторений на каждую руку.

4. Поочерёдный подъем гири вперед

Задача: выполняй 3 подхода по 8 повторений на каждую руку.

5. Тяга троса одной рукой на коленях сзади

Задача: выполняй 3 подхода по 12 повторений на каждую руку.

Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:

"Ребята, это убийственная тренировка для плеч, которую стоит попробовать", – отмечает Дэниел Энтони.

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Ты же можешь выполнять эти упражнения как суперсет, так и добавить их в привычную тренировочную рутину. Какой бы вариант ты ни выбрал, у тебя будет возможность работать над собой и своим телом. Так что никогда не останавливайся на достигнутом.

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Текст публикации Дэниела Энтони

Эй, как дела, ребята? Вот убийственная тренировка для плеч, которую можно попробовать в тренажерном зале. Эта тренировка позволит вам стать сильнее и в результате набрать больше сухой мышечной массы.

Упражнение 1: Боковая тяга одной рукой – 3 подхода по 12 повторений (каждая рука)

Упражнение 2: Попеременный подъем троса вперед – 3 подхода по 10 повторений (каждой рукой)

Упражнение 3: Боковые разведения гири одной рукой – 3 подхода по 8 повторений (каждая рука)

Упражнение 4: Попеременный подъем гири вперед – 3 подхода по 8 повторений (каждой рукой)

Упражнение 5: Тяга троса одной рукой на коленях сзади – 3 подхода по 12 повторений (каждой рукой)