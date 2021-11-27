Ученые назвали вид спорта, которым можно и нужно заниматься каждый день

Если ходить в спортзал, чтобы поднимать штанги, – не твое, это не значит, что нужно отказаться от физической активности. Может быть, тебе просто нужно заняться плаванием. Мы же назовем преимущества этого вида спорта, которым ученые советуют заниматься каждый день.

Спорт – это всегда хорошо, но некоторые виды деятельности, включая плавание, особенно полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы и мышц, способствуя снижению стресса и похудению. Превосходство этой дисциплины в том, что ее можно практиковать с желаемым темпом и интенсивностью.

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Ученые из Гарварда утверждают, что плавание заставляет работать сердце и легкие. Это упражнение тренирует сердце более эффективно использовать кислород. А еще оно прорабатывает руки, ноги и другие промежуточные группы мышц, укрепляя их и делая более гибкими.

Следует добавить, что плавание – спорт, предполагающий минимальный риск травм, расслабляет и помогает развить хорошую технику дыхания. А самое ценное в нем то, что им можно заниматься всю жизнь, не отказываясь от него в старости.

Какая польза от плавания?

Это упражнение, которое укрепляет, растягивает и способствует тренировке сердечно-сосудистой системы. Одновременно оно позволяет работать над руками, ногами и брюшным поясом. Это отличный вид спорта для похудения, улучшения физического состояния и выносливости без повреждения суставов и костей.

Чем больше ты плаваешь, тем больше силы и гибкости у тебя появляется. У тебя тоже будет меньше боли в суставах и желаемый рельеф. По мнению ученых из Гарварда, плавание также может помочь снизить кровяное давление, улучшить равновесие и уменьшить боль в суставах, вызванную артритом.



Плавание помогает поддерживать тело в отличной форме / Фото Joseph Greve

Когда ты плаваешь, ты можешь мобилизовать разные мышцы. Стиль "бабочка", например, прорабатывает дельтовидные мышцы и трапеции. Вместо этого плавание на спине прорабатывает самые широкие мышцы бедра, привлекая следующие группы мышц: подколенные сухожилия и ягодицы.

Это хороший спорт для твоего мозга

Понятно, что плавание – хороший вид спорта для тела, но он приносит пользу еще и психическому здоровью. Было доказано, что плавание помогает контролировать тревогу и стресс, уменьшает симптомы депрессии, улучшает настроение и улучшает качество сна. Особенно потому, что повторяющиеся движения вызывают выброс эндорфинов, и это происходит уже через несколько минут ежедневных упражнений.

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Основная рекомендация состоит в том, что хотя плавание полезно для сердца, лёгких, кровеносных сосудов и мышц, оно не очень хорошо влияет на кости. Поэтому важно дополнять свой распорядок упражнениями с отягощением: силовые тренировки, ходьба, подъем по лестнице и т.д. Такой баланс положительно повлияет не только на твою физическую форму, но и на общее состояние здоровья.