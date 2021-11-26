Этими упражнениями поделился фитнес-тренер Остин Граветт. С их помощью ты сможешь не только поддерживать свое тело в форме, но совершенствовать его.
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Мощная тренировка с собственным весом
Вернулся к Остину. Выполнил эту тренировку для всего тела за 5 минут. Все в номере гостиницы в перерывах между мероприятиями,
– рассказал тренер.
- Степ-альпинист
- Боковые выпады
- Альпинист в сторону
- Выпады в прыжках
- Диагональный альпинист с отжиманиями
Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:
Всего следует выполнять эти упражнения в 5 раундах. Они могут быть как суперсетом в тех случаях, когда у тебя недостаточно свободного времени, так и частью твоей привычной тренировки.
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Текст публикации Остина Граветта:
Гостиничный номер. Все тело.
Вернулся к Остину. Выполнил эту тренировку для всего тела за 5 минут. Все в номере отеля в перерывах между мероприятиями.
Полная тренировка:
Степ-альпинист
Боковые выпады
Альпинист в сторону
Выпады в прыжках
Диагональный альпинист с отжиманиями
30 секунд включение / отдых 30 секунд
5 раундов