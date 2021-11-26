Этими упражнениями поделился фитнес-тренер Остин Граветт. С их помощью ты сможешь не только поддерживать свое тело в форме, но совершенствовать его.

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Мощная тренировка с собственным весом

Вернулся к Остину. Выполнил эту тренировку для всего тела за 5 минут. Все в номере гостиницы в перерывах между мероприятиями,
– рассказал тренер.

  1. Степ-альпинист
  2. Боковые выпады
  3. Альпинист в сторону
  4. Выпады в прыжках
  5. Диагональный альпинист с отжиманиями

Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:

Всего следует выполнять эти упражнения в 5 раундах. Они могут быть как суперсетом в тех случаях, когда у тебя недостаточно свободного времени, так и частью твоей привычной тренировки.

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Текст публикации Остина Граветта:

Гостиничный номер. Все тело.

Вернулся к Остину. Выполнил эту тренировку для всего тела за 5 минут. Все в номере отеля в перерывах между мероприятиями.

Полная тренировка:

Степ-альпинист
Боковые выпады
Альпинист в сторону
Выпады в прыжках
Диагональный альпинист с отжиманиями

30 секунд включение / отдых 30 секунд

5 раундов