Украинская Ким Кардашьян в образе сексуального ангела взбудоражила сеть
Источник:инстаграм Алены Омович
На этот раз под нашим прицелом несравненная Алена Омович. Украинская Ким Кардашьян продолжает провоцировать своих подписчиков, и вообще всех, кто случайно попал на ее страницу. А в этот раз она сделала это с помощью образа сексуального ангела.
На горячем фото, которое активно обсуждают в сети, Алена Омович позирует в белом прозрачном боди. И, как ты уже понял, дополняет соблазнительный образ пара ангельских крыльев. Ну просто взгляда невозможно отвести от панорамы, которая перед нами открывается.
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"Я – непослушный ангел. Зацени", – написала она под публикацией.
Ох, подписчики Алены Омович еще как оценили ее соблазнительный образ. Они оставили не только множество лайков, но и комментариев. Традиционно лови лучшие из них:
- "Какая же ты милая";
- "Наприседала. Молодец";
- "Эротическое фото";
- "Настоящая королева";
- "Сладенький ангел";
- "Ох уж орешки";
- "Люблю тебя";
- "Ты очень горячая".
Алена Омович снялась в образе соблазнительного ангела / Фото с инстаграма Омович
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Алена Омович разбирается в том, как привлечь к себе максимум внимания. Мы же призываем тебя подписаться на красавицу. Тебе однозначно понравится то, что она регулярно выкладывает на своей странице в инстаграме.