Українська Кім Кардашян в образі сексуального ангела розбурхала мережу

Цього разу під нашим прицілом незрівнянна Альона Омович. Українська Кім Кардашян продовжує провокувати своїх підписників, та й узагалі усіх, хто випадково потрапив на її сторінку. А цього разу вона зробила це за допомогою образу сексуального ангела.

На гарячому фото, яке активно обговорюють у мережі, Альона Омович позує у білому прозорому боді. І, як ти вже зрозумів, доповнює спокусливий образ пара ангельських крил. Ну просто погляду неможливо відвести від панорами, яка перед нами відкривається.

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"Я – неслухняний ангел. Заціни", – написала вона під публікацією.

Ох, підписники Альони Омович ще й як оцінили її спокусливий образ. Вони залишили не лише безліч лайків, а й коментарів. Традиційно лови найкращі з них:

"Яка ж ти мила";

"Наприсідала. Молодець";

"Еротичне фото";

"Справжня королева";

"Солоденький ангел";

"Оце так горішки";

"Люблю тебе";

"Ти дуже гаряча".



Альона Омович знялася в образі спокусливого ангела / Фото з інстаграму Омович

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Альона Омович знається на тому, як привернути до себе максимум уваги. Ми ж закликаємо тебе підписатися на красуню. Тобі однозначно сподобається те, що вона регулярно викладає на своїй сторінці в інстаграмі.