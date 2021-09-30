Українська Кім Кардашян в образі сексуального ангела розбурхала мережу

30 вересня 2021 , 04:47
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Джерело:

інстаграм Альони Омович

Цього разу під нашим прицілом незрівнянна Альона Омович. Українська Кім Кардашян продовжує провокувати своїх підписників, та й узагалі усіх, хто випадково потрапив на її сторінку. А цього разу вона зробила це за допомогою образу сексуального ангела.

На гарячому фото, яке активно обговорюють у мережі, Альона Омович позує у білому прозорому боді. І, як ти вже зрозумів, доповнює спокусливий образ пара ангельських крил. Ну просто погляду неможливо відвести від панорами, яка перед нами відкривається.

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"Я – неслухняний ангел. Заціни", – написала вона під публікацією.

Ох, підписники Альони Омович ще й як оцінили її спокусливий образ. Вони залишили не лише безліч лайків, а й коментарів. Традиційно лови найкращі з них:

  • "Яка ж ти мила";
  • "Наприсідала. Молодець";
  • "Еротичне фото";
  • "Справжня королева";
  • "Солоденький ангел";
  • "Оце так горішки";
  • "Люблю тебе";
  • "Ти дуже гаряча".


Альона Омович знялася в образі спокусливого ангела / Фото з інстаграму Омович

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Альона Омович знається на тому, як привернути до себе максимум уваги. Ми ж закликаємо тебе підписатися на красуню. Тобі однозначно сподобається те, що вона регулярно викладає на своїй сторінці в інстаграмі.

Автор: Назарій Лазур