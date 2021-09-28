Красавица снялась в Венеции. Кадры запоминаются потому, что она выбрала прозрачное платье, которое выигрышно подчеркивает соблазнительные формы Раффаэллы Модуньйо.

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"Венеция похожа на женщину. Все, что о ней говорят, будет правдой", – написала она под публикацией.

Ну что ж, проверим ее слова на практике. Для этого предлагаем насладиться комментариями, которые оставили ее подписчики под постом модели:

"Потрясающий ангел";

"Какой роскошный наряд";

"Тебе так идет это платье";

"Я ждал эту публикацию целый день";

"Люблю эти фото, Раффаэлла";

"Какие чувственные кадры";

"Ты просто невероятная";

"Так надо начинать каждый понедельник";

"Настоящая суперзвезда".



Раффаэлла Модуньйо в прозрачном платье взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Модуньйо



Раффаэлла Модуньйо в прозрачном платье взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Модуньйо

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