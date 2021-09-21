Украинские фильмы с душой, которые стоит посмотреть каждому

Украинский кинематограф возрождается – качественных лент становится все больше. Наши режиссеры не просто делают конкурентоспособные фильмы – они снимают кино, которое заставляет думать и чувствовать. Кинопродюсер и сценарист Юрий Рудый отобрал лучшие фильмы последних лет, которые заставят тебя и смеяться, и плакать.

В последние годы об украинском кино заговорили – и не только на родине. Наши фильмы завоевывают престижные награды на кинофестивалях в Каннах и Венеции, их высоко оценивают критики и зрители по всему миру. Наряду с Госкино появляются частные киностудии и продюсеры – все это привносит свежую струю в кинематограф. К твоему вниманию 5 фильмов последних лет, которые оставят след в душе.

Примечательно Украинский флаг поднимут на Луне: детали миссии Spacebit при поддержке Nemiroff в 2022 году

Племя

Год: 2014

Режиссер: Мирослав Слабошпицкий

Хронометраж: 132 минуты

Мощная картина о том, какой утонченно-жестокой и нежно-беззащитной может быть юность. Лента рассказывает о жизни подростков из интерната для слабослышащих. Главный герой, мальчик Сергей, оказывается втянутым в криминальную группировку "Племя", в которое входят другие тинейджеры и учитель труда. В "племени" свои понятия о чести – и отстаиваются они костьми и кровью. Здесь есть место секс-торговли, детской проституции и... любви, которая заканчивается подпольным абортом.

Племя, смотри онлайн трейлер фильма Мирослава Слабошпицкого:

Первая полнометражная картина режиссера Мирослава Слабошпицкого получила более 50 наград на кинофестивалях, в том числе в Каннах. Фильм можно было бы назвать "чернухой", если бы не виртуозная подача: все персонажи разговаривают исключительно на языке жестов. Какой неожиданно оказывается понятным и без субтитров. Ленту снимали в интернатах Киева и Киевской области, а почти всех героев сыграли непрофессиональные актеры.

Мои мысли тихие

Год: 2019

Режиссер: Антонио Лукич

Хронометраж: 104 минуты

Смешная, трогательная и немного грустная трагикомедия Антонио Лукича собрала в прокате почти 10 миллионов гривен – сумма для украинского кино весьма значительна. Сюжет ленты разворачивается вокруг молодого звукорежиссера Вадима. Пережив череду поражений в личной и профессиональной жизни, он получает шанс начать все с чистого листа. Для этого ему нужно поехать в Закарпатье и записать голоса редких птиц и животных для одной компьютерной игры. А если парень сумеет добыть еще и кряканье раховской кряквы, ему светит главный приз – приглашение на работу в Канаду. А это значит – прощайте, неудачи и здравствуй, богатая жизнь и мировое признание.

Мои мысли тихие, смотри онлайн трейлер фильма Антонио Лукича:

Все бы ничего, да вот только на выполнение задания с Вадимом отправляется его мама-таксистка. Ее сыграла неповторимая Ирма Витовская. Актриса блестяще передала горечь и отчаяние родителей, не сумевших вовремя отпустить чадо в свободное плавание.

Черкассы

Год: 2019

Режиссер: Тимур Ященко

Хронометраж: 102 минуты

Военная драма "Черкассы" основана на реальных событиях и рассказывает о том, что все еще болит: об аннексии Крыма в 2014 году. На создание фильма Тимура Ященко вдохновил реальный видеоролик на ютьюбе, снятый моряками, которые оказались в русском окружении. Лента рассказывает об украинском тральщике "Черкассы", который дольше других – три недели – держал оборону в бухте Донузлав. Чтобы эта история о чести, дружбе и предательстве вышла еще более вероятной, съемочную группу консультировал настоящий командир "Черкасс" – капитан 2 ранга Юрий Федаш. Также наряду с профессиональными актерами в кадре появляются настоящие моряки, служившие на тральщике.

Черкассы, смотри онлайн трейлер фильма Тимура Ященко:

Преданная

Год: 2020

Режиссер: Кристина Сиволап

Хронометраж: 90 минут

Романтически-фантазийная драма Кристины Сиволап снята по мотивам романа "Феликс Австрия" Софии Андрухович, которая также стала соавтором сценария фильма. Станислав (ныне Ивано-Франковск) на стыке 19 – 20 веков и две прекрасные девушки: служанка Стефания и ее госпожа Адель. Их воспитывали вместе фактически как равных, поэтому не совсем понятно, кем они приходятся друг другу: сестрами, подругами, служанкой и дамой или, скорее, двумя причудливо переплетенными ветвями одного дерева. Их отношения – это гремучая смесь страсти, любви, ненависти, ревности. Эта история рассказана от имени Стефании, чьё восприятие искажено острой созависимостью, поэтому она видит все, что происходит как в кривом зеркале.

Преданная, смотри трейлер фильма Кристины Сиволап:

Кроме интригующей эмоциональной завязки, картина может похвастаться тщательно выверенными костюмами и деталями галицкого быта столетней давности, в частности, роскошными блюдами. После выхода фильма "Издательство Старого Лева" выпустило отдельный сборник рецептов пани Стефы.

Благородные бродяги

Год: 2018

Режиссер: Александр Березань

Хронометраж: 110 минут

Музыкально-комедийный боевик Александра Березаня рассказывает о приключениях двух львовских батяров Боди и Мирека, чей девиз по жизни: "Любить Львов, женщин и шутки". Сами того не желая, двое авантюристов неожиданно становятся опекунами юной красавицы Христе. Вскоре после этого девушку начинают преследовать одновременно коммунисты и нацисты (действие фильма происходит во Львове 1938 – 1939 годов). Однако Кристина и сама не робкого десятка! Дайте ей верных товарищей (тех самых Бодю и Мирека), сильный мотив (любовь к Збышеку) – и Христя остановит мировое зло. И даже выходки потенциальной свекрови – мамы Збышека – не остановят палкую девушку.

Благородные бродяги, смотри трейлер фильма Александра Березаня:

Отдельным украшением фильма стали саундтреки, написанные "Братьями Гадюкиными", The ВЙО и Ray Band.

Приготовь для просмотра Шоколадное печенье на сковороде: ленивый рецепт, который понравится всем

Эти фильмы однозначно стоят твоего внимания. Поэтому мы рекомендуем запастись вкусностями, звать друзей и наслаждаться крутыми украинскими лентами, снятыми за последние годы!