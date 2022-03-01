Украинский бренд Nemiroff отменил лицензию на производство своей продукции в России

Nemiroff отменил лицензию на производство продукции под своей торговой маркой в России. Причиной тому стало нападение России на Украину, которое началось 24 февраля 2022 года.

Компания уже направила соответствующие юридические документы, передает 24 канал.

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Nemiroff – украинский бренд, чьи производственные мощности расположены в городе Немиров, Винницкой области.

Само производство в Немирове, история которого насчитывает более 150 лет, является основным поставщиком продукции бренда более чем в 80 странах мира и Duty Free.

Свою позицию также высказал генеральный директор Nemiroff Юрий Сорочинский.

Nemiroff горд быть украинским. Мы осуждаем военную агрессию и покушение на территориальную целостность Украины. Объединяемся для защиты свободы независимости Украины. Это наша земля, наши люди, наше будущее,

– подчеркнул он.

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