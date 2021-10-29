Улучшил свой результат: канадец пробежал пивную милю за рекордное время

Бег на милю (1,6 километра) менее чем за 5 минут – подвиг, который может вызвать у многих людей шок и даже тошноту. И это еще до того, как ты прибавишь к этой задаче несколько бутылок пива. Именно таково условие "Пивной мили", где участники должны пробежать дистанцию, попивая между кругами пиво.

Сразу заметим, что мы категорически не рекомендуем повторять что-то подобное. Бег и пиво – вещи несовместимые. Так что в этом случае мы можем только поражаться результатами, которые показал наш новый герой!

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Канадский бегун Кори Беллемор установил новый небывалый мировой рекорд на "Пивной мили", пробежав все четыре круга и выпив четыре бокала пива – всего за 4 минуты и 28 секунд. Результат поражает!

"Я действительно доволен результатом", – сказал он в интервью после забега.

Это не впервые и даже не второй раз, когда Беллемор устанавливает новый рекорд на "Пивной мили". На самом деле, это его четвертый мировой рекорд, и он соревновался с самим собой после последнего лучшего времени – 4 минуты и 33 секунды в Сан-Франциско, которое он показал в 2017 году.

Я знал, что потенциал есть, и я наконец-то счастлив пересечь отметку 4:30. Еще есть возможности для улучшения, но в целом поле хорошего качества, все бегали очень быстро, поэтому это был прекрасный день,

– сказал он.

Канадец улучшил свой предварительный результат в "Пивной мили":

Несмотря на то, что он уже старый профессионал, Беллемор не проводит никаких специальных тренировок или подготовок к "Пивной мили".

Напомним, ранее бывший олимпийский бегун Ник Симмондс попытался пройти "Пивную милю" на своем канале. Он объяснил, что хотя отрыжка на протяжении всего пути может придать дискомфорт, дело не в том, чтобы бегать в состоянии алкогольного опьянения.

"Алкоголь не впечатляет. У вас недостаточно времени, чтобы алкоголь заставил вас почувствовать себя пьяным. У вас просто тонна адреналина и сильные спазмы в желудке", – заметил Симмондс.

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Как бы там ни было, но мы бы не рекомендовали сочетать алкоголь с бегом. Пусть это будет тем вызовом, который бросают себе настоящие безумцы.