Покращив свій результат: канадець пробіг пивну милю за рекордний час

Біг на милю (1,6 кілометра) менш ніж за 5 хвилин – подвиг, який може викликати у багатьох людей шок і навіть нудоту. І це ще до того, як ти додаси до цього завдання кілька пляшок пива. Саме такою є умова "Пивної милі", де учасники повинні пробігти дистанцію, попиваючи між колами пиво.

Відразу ж зауважимо, що ми категорично не рекомендуємо повторювати щось подібне. Біг і пиво – речі несумісні. Тож у цьому випадку ми можемо лише вражатися результатами, які показав наш новий герой!

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Канадський бігун Корі Беллемор встановив новий небувалий світовий рекорд на "Пивній милі", пробігши усі чотири кола і випивши чотири келихи пива – усього за 4 хвилини і 28 секунд. Результат вражає!

"Я справді задоволений результатом", – сказав він в інтерв'ю після забігу.

Це не вперше і навіть не вдруге, коли Беллемор встановлює новий рекорд на "Пивній милі". Насправді це його четвертий світовий рекорд, і він змагався із самим собою після останнього найкращого часу – 4 хвилини і 33 секунди у Сан-Франциско, який він показав у 2017 році.

Я знав, що потенціал є, і я нарешті щасливий перетнути позначку 4:30. Ще є можливості для покращення, але в цілому поле гарної якості, всі бігали дуже швидко, тому це був чудовий день,

– сказав він.

Канадець покращив свій попередній результат у "Пивній милі":

Попри те, що наразі він уже старий професіонал, Беллемор не проводить жодних спеціальних тренувань або підготовок до "Пивної милі".

Нагадаємо, що раніше колишній олімпійський бігун Нік Сіммондс спробував пройти "Пивну милю" на своєму каналі. Він пояснив, що хоча відрижка протягом усього шляху може додати дискомфорту, річ не в тім, щоб бігати у стані алкогольного сп'яніння.

"Алкоголь не вражає. У вас недостатньо часу, щоби алкоголь змусив вас відчути себе п'яним. У вас просто тонна адреналіну та сильні спазми у шлунку", – зауважив Сіммондс.

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Хай там що, але ми б не рекомендували поєднувати алкоголь з бігом. Нехай це буде тим викликом, який кидають собі справжні божевільці.