В недавнем ролике бывший рекордсмен мира по "пивной миле", профессиональный бегун и двукратный олимпиец Ник Симмондс вместе со своими приятелями принимает вызов. Они пьют пиво и пытаются преодолеть дистанцию.

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Что такое "пивная миля"?

Для новичков объясняем. "Пивная миля" предлагает бегунам преодолеть 4 круга, выпивая пиво в начале каждого из них. Понятное дело, что участвовать в таком вызове могут только совершеннолетние. И мы не очень рекомендовали бы увлекаться им.

В этом конкретном испытании участвуют Ник Симмондс, энтузиаст бега Том, а также чемпион по выпивке, который просто не может бегать. Не обошлось без таинственного "братского мальчика" в ярко-розовом комбинезоне Morphsuit в полный рост.

Смотри, как ребята справляются с "пивной милей":

"Алкоголь не впечатляет. Мы бежим только 8 или 10 минут. У вас недостаточно времени, чтобы алкоголь заставил почувствовать вас пьяными. У вас просто тонна адреналина и сильные спазмы в животе", – отмечает Симмондс.

Спойлер: энтузиаст бега, капитан Том, "убивает" соперников за 7 минут и 5 секунд. Но он не останавливается на достигнутом. Выпивая еще пива, он пробегает пятый круг с чемпионом с выпивки, который отстал от группы. Настоящий чемпион этот ваш Том.